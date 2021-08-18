Анна Михалкова играет многодетную мать в сериале: первые кадры

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В Калининграде начались съемки сериала «Васнецова» для телеканала «Россия 1», главную роль в котором исполняет Анна Михалкова.

Героиня многосерийного фильма — Вероника Васнецова, многодетная мать и майор полиции, возвращающаяся на службу после десятилетнего перерыва.

Ей предстоит руководить группой по борьбе с особо тяжкими преступлениями, параллельно решая проблемы с детьми и преодолевая неприятности в личной жизни.

Режиссером «Васнецовой» стал Алексей Андрианов, известный зрителям по проектам «Грозный», «Годунов», «София». Также в новом сериале заняты Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев, Саид-Магомед Хасаев, Мария Корытова, Наталья Рева-Рядинская и многие другие.