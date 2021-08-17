Звезды «Игры престолов» воссоединились

Звезды культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк и Джейсон Момоа встретились на вечеринке в честь дня рождения шоуранера проекта Дэвида Бениоффа и сделали трогательные совместные снимки, которыми поделились в инстаграме.
Когда твое солнце и звезды приезжают в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою Кхалиси.
Момоа прокомментировал пост Кларк признанием в любви: «Люблю тебя вечно, луна моей жизни».
Напомним, в апреле 2021 года сериал «Игра престолов», ставший одним из самых популярных в истории, отметил 10-летие с выхода первой серии. В честь юбилея ювелирная компания «Фаберже» выпустила уникальное драгоценное яйцо, дизайн которого был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен.
«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу играли Кит Харингтон, Лина Хиди, Эмилия Кларк, Софи Тернер, Питер Динклэйдж и другие.
В марте 2021 года стало известно, что вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо проекта «Дом дракона», премьера которого ожидается в 2022 году.