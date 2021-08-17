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17 августа 2021, новость

Звезды «Игры престолов» воссоединились

Эмилия Кларк и Джейсон Момоа опубликовали милые совместные фото

Звезды культового сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк и Джейсон Момоа встретились на вечеринке в честь дня рождения шоуранера проекта Дэвида Бениоффа и сделали трогательные совместные снимки, которыми поделились в инстаграме.

Во время загрузки произошла ошибка.
Когда твое солнце и звезды приезжают в город, ты проверяешь, может ли он все еще поднять свою Кхалиси.
Эмилия Кларк

Момоа прокомментировал пост Кларк признанием в любви: «Люблю тебя вечно, луна моей жизни».

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10 лет «Игре престолов»: по чему мы скучаем больше всего

Напомним, в апреле 2021 года сериал «Игра престолов», ставший одним из самых популярных в истории, отметил 10-летие с выхода первой серии. В честь юбилея ювелирная компания «Фаберже» выпустила уникальное драгоценное яйцо, дизайн которого был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. 

«Игра престолов» шла на HBO с 2011 по 2019 год, фэнтези-сериал был основан на романах Джорджа Р.Р. Мартина. В телесаге рассказывается о вымышленном мире Семи королевств, где сражаются за власть члены аристократических семей. В шоу играли Кит ХарингтонЛина Хиди, Эмилия Кларк, Софи ТернерПитер Динклэйдж и другие.

В марте 2021 года стало известно, что вселенная сериала «Игра престолов» расширится еще на три спин-оффа, помимо проекта «Дом дракона», премьера которого ожидается в 2022 году. 

8.6
Игра престолов
2011/США, Мальта, Великобритания18+драмафэнтезиприключения
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