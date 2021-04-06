К 10-летию «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн

Как пишет Vаriety, телеканал HBO по случаю юбилея популярного сериала также объявил, что весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина» (The Iron Anniversary). Сообщается, что на телеканале HBO2 пройдет марафон шоу, а на стриминговом сервисе HBO Max будут показывать интерактивную страницу с информацией об «Игре престолов». На ней появится свыше 150 видео, посвященных проекту и его созданию.