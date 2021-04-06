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6 апреля 2021, Газета.Ruновость

К 10-летию «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн

Дизайн изделия был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен
Эмилия Кларк в образе Дейенерис Таргариен

Ювелирная компания «Фаберже» выпустит уникальное драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов». Цена изделия составляет $2,2 млн, сообщает The Hollywood Reporter.

По информации издания, компания представит изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Дизайн данной работы был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. Разработкой оформления яйца занимались ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.

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Как пишет Vаriety, телеканал HBO по случаю юбилея популярного сериала также объявил, что весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина» (The Iron Anniversary). Сообщается, что на телеканале HBO2 пройдет марафон шоу, а на стриминговом сервисе HBO Max будут показывать интерактивную страницу с информацией об «Игре престолов». На ней появится свыше 150 видео, посвященных проекту и его созданию.

Ранее стало известно, что американский писатель Джордж Р.Р. Мартин, автор книжной серии «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала «Игра престолов», работает над спектаклем по мотивам своих произведений.

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