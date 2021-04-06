К 10-летию «Игры престолов» выпустят яйцо «Фаберже» за $2,2 млн

Ювелирная компания «Фаберже» выпустит уникальное драгоценное яйцо в честь десятилетия с момента выхода первой серии «Игры престолов». Цена изделия составляет $2,2 млн, сообщает The Hollywood Reporter.
По информации издания, компания представит изделие, инкрустированное бриллиантами и рубинами. Дизайн данной работы был вдохновлен историей Дейенерис Таргариен. Разработкой оформления яйца занимались ведущий дизайнер Faberge Ltd Лийса Таллгрен и художница по костюмам «Игры престолов» Мишель Клэптон.
Как пишет Vаriety, телеканал HBO по случаю юбилея популярного сериала также объявил, что весь апрель будет отмечаться «Железная годовщина» (The Iron Anniversary). Сообщается, что на телеканале HBO2 пройдет марафон шоу, а на стриминговом сервисе HBO Max будут показывать интерактивную страницу с информацией об «Игре престолов». На ней появится свыше 150 видео, посвященных проекту и его созданию.
Ранее стало известно, что американский писатель Джордж Р.Р. Мартин, автор книжной серии «Песнь льда и пламени», ставшей основой для сериала «Игра престолов», работает над спектаклем по мотивам своих произведений.