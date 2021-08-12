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12 августа 2021, фоторепортажСъемки

Котова-Дерябина и Стречина играют сестер в новом сериале

Актрисы снимаются в многосерийной комедии «Сестры»
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Москве начались съемки нового комедийного сериала «Сестры», рассказывающего историю трех женщин, которые вместе вынуждены управлять автосервисом, доставшимся им в наследство после смерти отца.

Когда-то он своим поведением разделил дочерей и сделал их чужими людьми. Теперь его провинциальный автобизнес должен сплотить поссорившихся сестер. Сестрам предстоит руководить коллективом из сорока мужчин, попутно разрешая накопившиеся за годы противоречия.

Главные роли в сериале исполняют Анна Котова-Дерябина, Ангелина Стречина и Лина Миримская («Цыпленок жареный»). Героини максимально непохожи друг на друга: Ирина (Стречина) — московская бизнес-леди, Ольга (Миримская) — учительница, воздушная и не от мира сего, Маша (Котова-Дерябина) —  парикмахер из Саратова, мечтающая заработать много денег, но вынужденная жить с мужем-алкоголиком.

Кроме «Сватов»: 13 хороших комедийных сериалов про семью
За внешним фасадом драмеди, легкого и ироничного рассказа о семейных перипетиях лежит очень глубокая мысль. Этот проект прежде всего о принятии себя, примирении с внешними и внутренними противоречиями. 
Анна Котова-Дерябина

В съемках также задействованы Александр Обласов, Янина Студилина, Артем Ткаченко, Николай Шрайбер, Антон Филиппенко и другие. 

Премьера сериала «Сестры» состоится эксклюзивно на START, дата пока не называется.

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