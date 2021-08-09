Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте смотра, который пройдет с 17 по 25 сентября.
Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию «Доностия» в среду, 22 сентября, <…> в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне.
Международный кинофестиваль в
Джонни Депп — известный американский актер, номинант на «Оскар», обладатель «Золотого глобуса». Снимался в фильмах «Сонная Лощина», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Мрачные тени», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшизе «Пираты Карибского моря». Последняя картина с участием актера — биографическая драма «Великий», в которой Депп сыграл фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.