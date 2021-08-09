Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте смотра, который пройдет с 17 по 25 сентября.

Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию «Доностия» в среду, 22 сентября, <…> в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне.