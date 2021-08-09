Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 августа 2021, новость

Джонни Депп получит почетную премию на международном фестивале

Актера наградят премией «Доностия» в рамках 69-го кинофестиваля в Сан-Себастьяне
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

МАДРИД, 9 августа. /ТАСС/. Американский актер Джонни Депп получит почетную премию за вклад в кинематограф на международном кинофестивале в Сан-Себастьяне. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте смотра, который пройдет с 17 по 25 сентября.

Новость
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Джонни Депп, один из самых талантливых и многоплановых актеров современного кинематографа, получит премию «Доностия» в среду, 22 сентября, <…> в рамках 69-го фестиваля в Сан-Себастьяне.

Международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне проходит ежегодно с 1953 года и считается одним из самых престижных в Европе. Смотр несколько раз становился площадкой для знаковых премьер в мировом кинематографе. Именно на арене в Сан-Себастьяне состоялась европейская премьера саги «Звездные войны», а также мир впервые увидел картину «На север через северо-запад» Альфреда Хичкока.

Джонни Депп — известный американский актер, номинант на «Оскар», обладатель «Золотого глобуса». Снимался в фильмах «Сонная Лощина», «Страх и ненависть в Лас-Вегасе», «Мрачные тени», «Алиса в стране чудес», «Чарли и шоколадная фабрика», франшизе «Пираты Карибского моря». Последняя картина с участием актера — биографическая драма «Великий», в которой Депп сыграл фотожурналиста Уильяма Юджина Смита.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
1 р.
Сонная Лощина
1 р.
Эдвард руки-ножницы
Аронову и Железняк наградили за лучшие роли в театре
Джонни Депп
Johnny Depp
Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца
Хелена Бонем Картер, Пол Мескал и другие на церемонии BAFTA
Алиса в стране чудес
Пираты Карибского моря: Проклятие Черной жемчужины
Депп и еще 15 актеров, которые неожиданно сняли хорошее кино
Страх и ненависть в Лас-Вегасе
1 р.
Мрачные тени
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Чарли и шоколадная фабрика
Тимоти Шаламе сыграет молодого Вилли Вонку
Брежнева, Лобода, Dava, Бородина: звезды на музыкальной премии
Муж облил Скарлетт Йоханссон зеленой слизью на вручении премии
Зудина, Снигирь с Цыгановым, Высоцкая с мужем на «Нике 2021»
Рекорд Хопкинса и триумф разнообразия: как прошел «Оскар 2021»
Хопкинс и другие: названы победители премии «Оскар 2021»
Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки
Назван лучший фильм года по версии Британской академии кино
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
От Боузмана до «Манка»: полный список номинантов «Оскара 2021»
Юппер, Ардан и Мастроянни: все звезды на «французском "Оскаре"»
Роберт Дауни-мл. выдвинут на «Золотую малину» как худший актер
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Фильм Кончаловского с Высоцкой вошел в шорт-лист премии BAFTA
Кинокритики наградили лучших актеров года
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Названы победители премии «Золотой глобус 2021»: полный список
Фильм Кончаловского вошел в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Вайнона Райдер вернулась к роли 30-летней давности
От Кидман до «Великой»: номинанты премии «Золотой глобус 2021»
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Высоцкая высказалась о шансах «Дорогих товарищей!» на «Оскар»
Дети Спайка Ли стали амбассадорами «Золотого глобуса»
«Чудо-женщину: 1984» выдвинули на «Оскар» во всех категориях
Джонни Депп понадеялся на «лучшие времена» в 2021 году
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
«Любимка», Тодоренко и ванна раздора: «Золотой граммофон 2020»
Назван лучший фильм года по версии Европейской киноакадемии
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
Фильм с Асмус поборется за номинацию на «Золотой глобус»
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Объявлена официальная замена Деппу в «Фантастических тварях»
Россия отправит на «Оскар» фильм Кончаловского с Высоцкой
Юрия Борисова назвали актером года
Раскрыта возможная замена Джонни Деппу в «Фантастических тварях»
После ухода Деппа премьеру «Фантастических тварей 3» перенесли
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020
Чурикова с дочкой, Валерия с Пригожиным на детской премии «ТЭФИ»
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Собчак, Асмус, Александрова: все звезды на закрытии «Кинотавра»
Зендая, Руффало, «Хранители»: список победителей «Эмми 2020»
Фильмы для «Оскара» станут отбирать по новым правилам
Киркоров с детьми, Лазарев, Лепс на премьере фильма-концерта
Эмин с сыном, Слава с дочерью на музыкальной премии
Новые трейлеры
Великая
Тизер (англ.)
Очень странные дела
Тизер (англ. с рус. суб.)
Мужские слезы
Трейлер (англ.)
Y: Последний мужчина
Трейлер (англ.)
Нефутбол
Трейлер №2
По правде говоря
Трейлер (англ.)
Американская история преступлений
Трейлер (англ.)
Соври мне правду
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
В Госдуме предложили изменить «налог на роскошь» За прошедшие годы цены на автомобили сильно выросли, а порядок расчета налога не изменился
Дети
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали новое фото 6-летней дочки Герцог и герцогиня Кембриджские разместили пост в защиту бабочек
Hi-Tech
Похоже на Марс. Из космоса прислали необычный снимок Земли Что это?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь