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19 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Как снимали «Великого» с Джонни Деппом: фото с площадки

22 апреля на экраны выходит духоподъемная драма «Великий», основанная на реальном событии, которое потрясло мир. Кино Mail.ru представляет эксклюзивные фото со съемок и комментарии создателей проекта

«Я пытаюсь отдать тот голос, который у меня есть, тем, у кого голоса нет». Уильям Юджин Смит

Джонни Депп в образе Уильяма Юджина Смита в фильме «Великий», фото предоставлены компанией «Экспонента»

Действие ленты режиссера и продюсера Эндрю Левитаса разворачивается в 1970-х годах вокруг американского фотожурналиста Уильяма Юджина Смита. По заданию легендарного журнала Life герой возвращается в Японию, где во время Второй мировой он работал военным фотографом, чтобы сделать репортаж из небольшого прибрежного городка Минамата – там по вине крупного химического завода происходит настоящая экологическая катастрофа. Снимки, запечатлевшие ужасные последствия отравления ртутью местной природы и жителей, сделают Смита иконой фотожурналистики.

Для Джонни Деппа, которого специально «состарили» для съемок, наложив седые бороду, бакенбарды и усы, эта роль стала одной из самых заметных и масштабных за последние годы. О работе с актером отзывается режиссер картины:

Нет никого добрее, интереснее и увлеченнее Джонни. Непередаваемое удовольствие работать с тем, кто ВСЕГДА думает в первую очередь об истории, а не о самом себе.
Эндрю Левитас
Джонни Депп и Эндрю Левитас на съемках фильма «Великий»

Герой Деппа проходит трудный путь преодоления и познания себя, результатом которого становятся величайшие кадры в истории фотографии.

Фотография – это, казалось бы, тихий и незаметный голос, но иногда один кадр может сделать громкое заявление, взволновать людей, обострить их чувства и привести к осознанию реального масштаба трагедии.
Джонни Депп

О процессе съемок и «химии» 

Редактора журнала Life и давнего друга Смита Роберта Хейса сыграл знаменитый британский актер Билл Найи, который, по словам Левитаса, сумел воплотить в своем герое сам дух журналистики. На кадре ниже запечатлен момент, когда Хейс впервые видит работы Юджина из Минаматы, осознавая, что они стоят всех потраченных на них лет и усилий. 

Билл Найи на съемках фильма «Великий»

«Работать с Биллом было одним из величайших подарков, которыми наградила меня моя творческая жизнь. Это чрезвычайно добрый и отзывчивый человек с безмерным запасом идей и страстью ко всему, что хорошо и правильно», – признается режиссер.

Партнером Деппа по фильму также стала сыгравшая японскую переводчицу Айлин актриса Минами.

Минами привнесла в свою героиню легкость, уверенность и невероятную глубину души. Химия между этими двумя (Минами и Деппом, – прим. ред.) была очевидной с самого начала. Одно удовольствие наблюдать за ними.   
Эндрю Левитас

Постановщик также отмечает, что работать и с молодыми актерами было для него настоящим счастьем: «Их стремление к совершенству в изображении персонажей и их историй вдохновляло всех нас».

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Съемки «Великого» проходили в Японии, Сербии и Черногории, а для нью-йоркских сцен авторам пришлось воссоздавать детали города. Впрочем, воссоздавать в кадре пришлось и некоторые оригинальные фотографии Смита – например, снимок с трубой, который Юджин сделал в первые дни в Минамате.  

О действенности «теории малых дел»

Создатели фильма подчеркивают, что, помимо истории яркой жизни знаменитого фотографа, картина затрагивает такие актуальные темы, как проблемы экологии и защиты окружающей среды, а также вопросы социальной несправедливости и незащищенности простых людей перед лицом безответственных корпораций и чиновников. Кроме того, фильм показывает, как старания одного человека способны изменить мир.

«Великий» заставляет задуматься, что действия каждого из нас – одна публикация, одна фотография, один раздавшийся вовремя крик о помощи – в силах спасти жизни людей. И даже в самую безнадежную минуту, в миг отчаяния, в самых ужасных обстоятельствах, любовь и человеческое сострадание могут изменить наш мир и сделать его лучше.
Эндрю Левитас
7.4
Великий
2020/США, ОАЭ, Великобритания18+драма
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