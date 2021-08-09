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9 августа 2021, новость

Анонсированы съемки приквела «Голодных игр»

Режиссером будущего фильма станет Френсис Лоуренс, снявший франшизу «Голодные игры»
Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II»

Съемки приквела «Голодных игр» по роману Сьюзен Коллинз «Баллада о певчих птицах и змеях» стартуют в первой половине 2022 года. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на председателя киностудии Lionsgate, продюсера Джозефа Дрэйка.

По его словам, премьера картины состоится в конце 2023 года или в начале 2024-го. Продюсер добавил, что работа над фильмом идет «очень хорошо».

Предыдущие четыре фильма, которые также были основаны на книгах Коллинз, заработали в кинопрокате почти три миллиарда долларов.

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Создатели приквела намерены презентовать картину в кинотеатрах, несмотря на неопределенность, связанную с пандемией коронавирусной инфекции. Джозеф Дрэйк уверен, что «есть публика, которая хочет вернуться в кинозалы».

Отмечается, что режиссером будущего фильма станет Френсис Лоуренс, снявший франшизу «Голодные игры». В картине действие сосредоточится вокруг молодого Кориолана Сноу — будущего президента и главного злодея вымышленного тоталитарного государства Панем.

Первая книга из серии «Голодные игры» вышла в 2008 году. Действие истории разворачивается в постапокалиптическом государстве, жители которого страдают от диктатуры, а выбранные жребием дети вынуждены сражаться друг с другом в развлекательном шоу на выживание.

Экранизация романа вышла в 2012 году, позже было выпущено еще три сиквела. Главные роли в киносерии исполнили Дженнифер Лоуренс, Джош Хатчерсон, Лиам Хемсворт и Вуди Харрельсон.

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