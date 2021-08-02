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2 августа 2021, новость

Алентова выйдет на сцену впервые после ковида и смерти Меньшова

Появилась информация о предстоящих спектаклях с участием актрисы
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20
фотографий
20
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Народная артистка России Вера Алентова сыграет в спектаклях 11 и 12 августа в Московском драматическом театре имени А. С. Пушкина, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Спектакль «Семейка Краузе» с Алентовой в главной роли будет показан 11 августа. Эту комедию российского драматурга Александра Коровкина поставила режиссер Надежда Аракчеева.

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12 августа в театре покажут спектакль «Ложные признания» режиссера Евгения Писарева, где, кроме Алентовой, играют Виктория Исакова, Борис Дьяченко и Андрей Заводюк.

Веру Алентову в конце июня госпитализировали с ее супругом, режиссером Владимиром Меньшовым. У них диагностировали коронавирус. Режиссер умер от последствий инфекции 5 июля.

Народного артиста РСФСР, режиссера Владимира Меньшова похоронили на Новодевичьем кладбище 9 июля. Алентову выписали из больницы за день до похорон супруга.

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