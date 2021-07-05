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5 июля 2021, новость

«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова

Советский и российский режиссер скончался из-за осложнений, вызванных коронавирусом
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фотографий
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5 июля на 82-м году жизни скончался советский и российский режиссер Владимир Меньшов. Коллеги скорбят по артисту и выражают соболезнования его семье. 

Карен Шахназаров отметил, что с Меньшовым уходит великая эпоха советского кино. В беседе с телеканалом «360» он сказал:

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Это мой лучший друг был. Я приношу соболезнования всему российскому народу и всему русскоговорящему вообще миру, поскольку Меньшов был фигурой эпохальной абсолютно. Его картины формировали и формируют мировоззрение любого человека, для которого русский язык родной. Это потеря просто колоссальная.
Карен Шахназаров

Также смерть Владимира Меньшова прокомментировал режиссер Вадим Абдрашитов. Его цитирует «Газета.Ру»:

Это большая потеря. Ушел живой человек, живой ум, самобытный художник, блестящий актер и гениальный режиссер. Он был мне хорошим товарищем. Российское кино в очередной раз осиротело.
Вадим Абдрашитов

В своем инстаграме высказалась также актриса Яна Поплавская. Она опубликовала совместное фото с режиссером и отметила его огромный вклад в развитие отечественного кинематографа.

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Таких, как Владимир Меньшов, единицы! Горе для семьи, кинематографа, страны... Умнейший,талантливый и невероятно порядочный человек, такие на вес золота. Герой нашего времени — это про Владимира Меньшова. Время не властно над его кинокартинами, которые мы знаем наизусть и смотрим десятки раз не отрываясь! Спасибо за все! Светлая память!
Яна Поплавская

Максим Галкин опубликовал в инстаграме фото артиста и выразил самые глубокие соболезнования семье.

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Не стало Владимира Меньшова. Трудно подобрать слова, чтобы в нескольких строках описать чувство безвозвратной потери. Личность, режиссер, актер, гений. Спасибо, что были в нашей жизни. Ваши фильмы будут помогать нам жить дальше.
Максим Галкин

Снимавшаяся вместе с Владимиром Меньшовым в фильме «Любовь-Морковь 3» Кристина Орбакайте под совместным фото со съемочной площадки написала:

Поверить невозможно! Ушел из жизни Владимир Валентинович Меньшов. Я была счастлива сниматься, общаться и быть современником этого гениального человека.
Кристина Орбакайте
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Напомним, о смерти Владимира Меньшова со ссылкой на семью режиссера сообщил «Мосфильм». Коллектив киноконцерна выразил глубокие соболезнования коллегам, родным и близким режиссера.

Мы потеряли нашего дорогого друга, мосфильмовца, отдававшего родной киностудии все свои творческие силы и яркий талант, по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.

В сообщении отмечалось, что режиссер умер из-за осложений, вызванных коронавирусом. Прощание с народным артистом состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Позже на своей странице в инстаграме черно-белые снимки Владимира Меньшова опубликовала его дочь Юлия Меньшова, сопроводив пост цитатой из фильма «Любовь и голуби»: «Все, все. Все».

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