«Российское кино осиротело»: коллеги об уходе Владимира Меньшова

Таких, как Владимир Меньшов, единицы! Горе для семьи, кинематографа, страны... Умнейший,талантливый и невероятно порядочный человек, такие на вес золота. Герой нашего времени — это про Владимира Меньшова. Время не властно над его кинокартинами, которые мы знаем наизусть и смотрим десятки раз не отрываясь! Спасибо за все! Светлая память!