Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой

Народная артистка России Вера Алентова уже находится дома. Об этом в сториз инстаграма сообщила ее дочь Юлия Меньшова.
79-летняя актриса была госпитализирована 28 июня. 6 июля появилась информация об улучшении состояния пациентки, однако к вечеру того же дня ее поместили в реанимацию.
Из-за болезни Алентова может пропустить похороны супруга — актера и режиссера Владимира Меньшова.
Он скончался на 82-м году жизни 5 июля от осложнений коронавируса. Прощание с Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.