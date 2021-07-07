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7 июля 2021, новость

Меньшова сообщила о возвращении Алентовой домой

Ранее сообщалось, что 79-летнюю артистку поместили в реанимацию
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фотографий
19
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Народная артистка России Вера Алентова уже находится дома. Об этом в сториз инстаграма сообщила ее дочь Юлия Меньшова.

79-летняя актриса была госпитализирована 28 июня. 6 июля появилась информация об улучшении состояния пациентки, однако к вечеру того же дня ее поместили в реанимацию.

Из-за болезни Алентова может пропустить похороны супруга — актера и режиссера Владимира Меньшова.

Он скончался на 82-м году жизни 5 июля от осложнений коронавируса. Прощание с Меньшовым состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов в Москве.

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