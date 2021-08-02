Шэрон Стоун пригрозили увольнением за агитацию вакцинации

Голливудская актриса Шэрон Стоун рассказала об угрозах увольнения из проекта из-за того, что она агитирует вакцинацию от COVID-19 на съемочной площадке. Об этом сообщает Fox News.
Стоун заявила, что ее профессиональная жизнь находится под угрозой из-за ее настойчивых требований о вакцинации съемочной группы нового проекта, в котором она собирается участвовать в Атланте. Она отметила, что не продолжит работать, пока все участники съемок не будут вакцинированы.
Собираюсь ли я идти на работу до того, как все участники проекта будут вакцинированы? Нет! При этом, я могу потерять работу, мне угрожают. И меня могут уволить, если все не будут вакцинированы на площадке.
По информации телеканала, в настоящее время актриса баллотируется в национальный совет директоров Гильдии киноактеров США и делает медицинское страхование одним из приоритетных направлений своей кампании, особенно в период пандемии коронавируса.
Напомним, Шэрон Стоун стала одной из главных звезд красных дорожек прошедшего в июле 74-го Каннского кинофестиваля.