Шэрон Стоун произвела фурор на премьере фильма в Каннах

«История моей жены» — экранизация одноименного романа венгерского писателя Милана Фюста. Это история несчастливого брака капитана военно-морского флота Якоба Сторра с Лиззи, француженкой, на которой он женился после того, как поспорил с другом, что первая женщина, вошедшая в кафе, где они сидели, станет его женой.