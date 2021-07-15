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15 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Шэрон Стоун произвела фурор на премьере фильма в Каннах

В новом фоторепортаже — яркое появление актрисы на красной дорожке международного кинофестиваля
19
фотографий
19
фотографий
19
фотографий

На 74-м Каннском кинофестивале состоялась премьера мелодрамы «История моей жены». Картину представили режиссер Ильдико Эньеди, актеры Луи Гаррель, Гийс Нейбр, Луна Ведлер. Исполнившая главную женскую роль Леа Сейду не смогла посетить Канны из-за положительного теста на коронавирус.

По красной дорожке прошли Эми Джексон, Наталья Рюмина, Вильма Эллес, модели Поппи Делевинь, Роуз Бертрам, Хана Кросс. Однако настоящей звездой вечера стала 63-летняя Шэрон Стоун, появившаяся в роскошном платье с пышной отделкой.

«История моей жены» — экранизация одноименного романа венгерского писателя Милана Фюста. Это история несчастливого брака капитана военно-морского флота Якоба Сторра с Лиззи, француженкой, на которой он женился после того, как поспорил с другом, что первая женщина, вошедшая в кафе, где они сидели, станет его женой.

История моей жены
2021/Венгрия, Германия, Италия, Франциямелодрама
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Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. О самых ярких фильмах фестиваля читайте подробнее в нашем обзоре.

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