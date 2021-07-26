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26 июля 2021, новость

В США снимут фильм о темнокожем Супермене

По некоторым данным, главную роль будет играть звезда «Черной пантеры»
Майкл Б. Джордан в фильме «Черная Пантера»

Американский актер Майкл Б. ДжорданЧерная пантера») снимет фильм для HBO Max, главным героем которого станет темнокожий Супермен. Об этом сообщает издание Collider.

Новость
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года

Фильм будет повествовать о судьбе темнокожего супергероя серии комиксов DC по имени Вал-Зод. По некоторым данным, Джордан будет играть главную роль, однако актер пока ничего не подтвердил.

«Людям важно видеть себя в ролях, которые не были доступны им раньше», — сказал актер, названный самым сексуальным мужчиной 2020 года. Он пояснил, что новые герои в фильмах показывают своим примером будущим поколениям, что они способны достичь чего угодно.

Ранее сообщалось, что темнокожего актера Реге-Жана Пейджа отказались брать на роль дедушки Супермена в сериале «Криптон». Создатели шоу хотели привлечь к работе артистов с разным цветом кожи и пригласили на кастинг звезду «Бриджертонов», однако куратор проекта и бывший председатель DC Films Джефф Джонс заявил, что родственник супергероя не может быть темнокожим.

6.8
Черная Пантера
2018/США16+драмабоевикфантастика
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