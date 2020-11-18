Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года

Исполнитель роли антагониста Эрика Киллмонгера в фильме по комиксам Marvel «Черная Пантера», актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала People. В издании отметили не только внешние данные 33-летнего артиста, но и его общественную деятельность.