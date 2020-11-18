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18 ноября 2020, Газета.Ruновость

Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года

Такой титул звезде «Черной пантеры» присвоил журнал People

Исполнитель роли антагониста Эрика Киллмонгера в фильме по комиксам Marvel «Черная Пантера», актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала People. В издании отметили не только внешние данные 33-летнего артиста, но и его общественную деятельность.

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Сам Джордан подчеркнул:

Все всегда шутили: «Майк, ну уж эту награду ты не получишь». Но я оказался в хорошей компании!
Майкл Б. Джордан

Джордан управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая первой ввела инклюзивный райдер, требующий от режиссеров включать в актерские составы людей разных полов, состояний здоровья, национальностей. Кроме того, актер активно участвовал в деятельности движения Black Lives Matter.
 

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Звезда «Черной Пантеры» снимался также в фильмах «Просто помиловать», «Этот неловкий момент», «Фантастическая четверка», «451 градус по Фаренгейту», продолжениях серии «Рокки» — картинах «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».

6.8
Черная Пантера
2018/США16+драмабоевикфантастика
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Майкл Б. Джордан
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