Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года

Исполнитель роли антагониста Эрика Киллмонгера в фильме по комиксам Marvel «Черная Пантера», актер Майкл Б. Джордан стал самым сексуальным мужчиной 2020 года по версии журнала People. В издании отметили не только внешние данные 33-летнего артиста, но и его общественную деятельность.
Сам Джордан подчеркнул:
Все всегда шутили: «Майк, ну уж эту награду ты не получишь». Но я оказался в хорошей компании!
Джордан управляет продюсерской компанией Outlier Society Productions, которая первой ввела инклюзивный райдер, требующий от режиссеров включать в актерские составы людей разных полов, состояний здоровья, национальностей. Кроме того, актер активно участвовал в деятельности движения Black Lives Matter.
Звезда «Черной Пантеры» снимался также в фильмах «Просто помиловать», «Этот неловкий момент», «Фантастическая четверка», «451 градус по Фаренгейту», продолжениях серии «Рокки» — картинах «Крид: Наследие Рокки» и «Крид 2».