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23 июля 2021, фоторепортаж

Безрукова, Табаков, Михалков и другие на вечере Горький fest

Звезды приняли участие в благотворительном вечере в пользу фонда Константина Хабенского в рамках кинофестиваля в Нижнем Новгороде и прокатились на корабле
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Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Дарья Повереннова и другие звезды посетили благотворительный аукцион, устроенный организаторами V фестиваля нового российского кино Горький fest и его президентом Михаилом Пореченковым

Многие лоты были связаны с кинематографом: так, гости могли побороться за тельняшку и памятную статуэтку из личной коллекции Олега Табакова или за платье, в котором Виктория Исакова снималась в сериале Анны Меликян «Нежность», а также приобрести гарантированное участие в съемках будущего проекта Оксаны Михеевой, режиссера и продюсера Горький fest.

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Все собранные средства — 2 млн рублей — будут перечислены в фонд Константина Хабенского.

Позднее гости фестиваля прокатились по реке и послушали выступление группы OQJAV — к перечисленным выше участникам присоединились Анна Котова-Дерябина, Анна Чурина, Екатерина Вуличенко и Артем Михалков.

Напомним, ранее в рамках фестиваля знаменитости открыли памятную доску режиссеру Алексею Балабанову, побывали на необычном кинопоказе в шахте гипсового завода и судостроительном заводе.

Горький fest продлится до 24 июля.

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