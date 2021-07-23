Безрукова, Табаков, Михалков и другие на вечере Горький fest

Ирина Безрукова, Юлия Хлынина, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Олег Гаас, Маргарита Аброськина, Дарья Повереннова и другие звезды посетили благотворительный аукцион, устроенный организаторами V фестиваля нового российского кино Горький fest и его президентом Михаилом Пореченковым.
Многие лоты были связаны с кинематографом: так, гости могли побороться за тельняшку и памятную статуэтку из личной коллекции Олега Табакова или за платье, в котором Виктория Исакова снималась в сериале Анны Меликян «Нежность», а также приобрести гарантированное участие в съемках будущего проекта Оксаны Михеевой, режиссера и продюсера Горький fest.
Все собранные средства — 2 млн рублей — будут перечислены в фонд Константина Хабенского.
Позднее гости фестиваля прокатились по реке и послушали выступление группы OQJAV — к перечисленным выше участникам присоединились Анна
Напомним, ранее в рамках фестиваля знаменитости открыли памятную доску режиссеру Алексею Балабанову, побывали на необычном кинопоказе в шахте гипсового завода и судостроительном заводе.
Горький fest продлится до 24 июля.