Безрукова, Табаков, Михалков и другие на вечере Горький fest

Многие лоты были связаны с кинематографом: так, гости могли побороться за тельняшку и памятную статуэтку из личной коллекции Олега Табакова или за платье, в котором Виктория Исакова снималась в сериале Анны Меликян «Нежность», а также приобрести гарантированное участие в съемках будущего проекта Оксаны Михеевой, режиссера и продюсера Горький fest.