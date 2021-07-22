Российским звездам устроили кинопоказ в шахте

В Нижнем Новгороде продолжаются мероприятия в рамках V фестиваля нового российского кино Горький fest, президентом которого является актер Михаил Пореченков.
Во время одного из них звездным гостям и членам жюри, в числе которых оказались Юлия Хлынина, Марина Зудина, Павел Табаков, Владимир Мишуков, Ксения Суркова, Алена Чехова, Михаил Тройник и другие, было предложено спуститься в шахту нижегородского Пешеланского гипсового завода, где, помимо экскурсии, был устроен показ фильма «Белым по черному» (2019). Именно здесь режиссер Антон Мамыкин снимал свою короткометражную ленту о жизни шахтеров.
Ранее, помимо просмотра конкурсных картин, звезды также посетили открытие летнего кинотеатра на набережной и побывали на судостроительном заводе «Красное Сормово», где в конце 1980-х Глеб Панфилов снимал свой культовый фильм «Мать»,
Горький fest открылся 16 июля традиционной торжественной церемонией и красной дорожкой, по которой прошлись знаменитости. Подведение итогов и вручение призов состоится 23 июля.