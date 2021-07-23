Пегова, Пореченков на открытии памятной доски Алексею Балабанову

Я очень тронут и очень благодарен городу, фестивалю и университету за то, что это событие случилось. Года три назад мне довелось открывать такую памятную доску в Екатеринбурге на здании средней школы, где Алексей учился, теперь университет, следующая ступенька, может быть, в Москве или Петербурге.