Пегова, Пореченков на открытии памятной доски Алексею Балабанову

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июля. /ТАСС/. Памятную доску, посвященную кинорежиссеру Алексею Балабанову, открыли в Нижегородском государственном лингвистическом университете имени Добролюбова, где он учился. Балабанов в 1981 году окончил переводческий факультет Горьковского педагогического института иностранных языков (ныне — Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н. А. Добролюбова).
Событию способствовало проведение в городе фестиваля нового российского кино Горький fest.
На церемонии присутствовали актеры Михаил Пореченков, Ирина Пегова, Анатолий Журавлев, Павел Табаков, Юлия Хлынина, а также режиссер и продюсер Сергей Сельянов, работавший с Балабановым.
Я очень тронут и очень благодарен городу, фестивалю и университету за то, что это событие случилось. Года три назад мне довелось открывать такую памятную доску в Екатеринбурге на здании средней школы, где Алексей учился, теперь университет, следующая ступенька, может быть, в Москве или Петербурге.
Президент кинофестиваля Горький fest Михаил Пореченков добавил, что Балабанов является одним из ярчайших представителей нового российского кинематографа: «Молодые кинематографисты должны равняться на этого человека. <…> На его фильмах мы росли, смотрели, равнялись, понимали больше об этой жизни. Поэтому память об этом человеке должна остаться и быть увековеченной».
В свою очередь генеральный продюсер фестиваля Оксана Михеева сообщила, что для организаторов важно, чтобы современная публика смотрела не только новое российское кино, но и не забывала о культовых режиссерах.
Алексей Балабанов — один из самых самобытных кинорежиссеров 1990-х — начала 2000-х годов, воплотивший на экране болевые точки нашего времени. Он создал фильмы «Брат» (1997), «Про уродов и людей» (1998), «Брат 2» (2000), «Война» (2002), которые принесли ему широкую известность. Всего он снял 14 игровых фильмов, некоторые из них, в том числе «Счастливые дни» (1991), «Замок» (1994), «Прибытие поезда» (1995), «Груз 200» (2007), отмечены наградами престижных кинофестивалей. Свою знаменитую криминальную комедию «Жмурки» режиссер снимал в Нижнем Новгороде.