Звезда «Сватов» рассказала об актерском составе нового сезона

17 фотографий 17 фотографий 17 фотографий

Актриса Анна Кошмал, сыгравшая в сериале «Сваты» Женю Ковалеву, рассказала в прямом эфире в инстаграме о седьмом сезоне шоу. Кошмал отметила, что от участия в съемках комедии не отказывался ни один из артистов:

Все актеры очень любят этот проект. Никто от этого проекта не отказывался, никто из этого проекта не уходил, поэтому в седьмом сезоне будут все ваши любимые артисты.

Кошмал затруднилась уточнить, когда сериал выйдет на экраны. «Когда доснимем, тогда будет известна дата релиза. Пока что ее нет», — сказала актриса, добавив, что седьмой сезон «Сватов» станет последним.

«Сваты» — комедийный сериал об отношениях интеллигентных городских жителей Ковалевых и колоритных селян Будько. Он выходит с 2008 года. Главные герои приходятся друг другу сватами. Роли в сериале, кроме Кошмал, играют Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко, Федор Добронравов, Даниил Белых, Николай Добрынин.

В конце 2019 года ходили слухи об уходе Добрынина из проекта, которые впоследствии опроверг Добронравов. Работа над седьмым сезоном шла еще в 2017 году, однако отснятые тогда сцены комедии зрители не увидят. В 2019-м производство серий начали с нуля.