16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Шона Пенна «День флага». Среди гостей по красной дорожке прошла 16-летняя дочь Джулии Робертс Хэйзел, поддержавшая на показе своего отца, Дэниэла Модера, выступившего оператором картины.
К слову, самого Пенна на премьере также поддержала дочь, Дилан Пенн.
Фильм «День флага» рассказывает историю об отце семейства, ведущем двойную жизнь фальшивомонетчика, грабителя и афериста ради любимой дочери. Главные роли исполнили сам Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Эдди Марсан.
Напомним, у Джулии Робертс и Дэниэла Модера трое детей: дочь Хэйзел и сыновья Финнеас и Генри. Насыщенная семейная жизнь не мешает карьере актрисы, скорее напротив: в последних проектах Робертс все чаще обращается к материнским ролям («Чудо», «Вернуть Бена»). Что касается ее детей, сняться в кино пока успела только Хэйзел — она появилась в фильме «Несносные леди» вместе со своей звездной мамой.