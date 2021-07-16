16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах

Напомним, у Джулии Робертс и Дэниэла Модера трое детей: дочь Хэйзел и сыновья Финнеас и Генри. Насыщенная семейная жизнь не мешает карьере актрисы, скорее напротив: в последних проектах Робертс все чаще обращается к материнским ролям («Чудо», «Вернуть Бена»). Что касается ее детей, сняться в кино пока успела только Хэйзел — она появилась в фильме «Несносные леди» вместе со своей звездной мамой.