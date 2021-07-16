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16 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

16-летняя дочь Джулии Робертс поддержала отца в Каннах

Хэйзел Модер впервые прошла по красной дорожке
6
фотографий
6
фотографий

В конкурсной программе Каннского кинофестиваля состоялась премьера фильма Шона Пенна «День флага». Среди гостей по красной дорожке прошла 16-летняя дочь Джулии Робертс Хэйзел, поддержавшая на показе своего отца, Дэниэла Модера, выступившего оператором картины. 

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К слову, самого Пенна на премьере также поддержала дочь, Дилан Пенн.

Фильм «День флага» рассказывает историю об отце семейства, ведущем двойную жизнь фальшивомонетчика, грабителя и афериста ради любимой дочери. Главные роли исполнили сам Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Эдди Марсан.

Напомним, у Джулии Робертс и Дэниэла Модера трое детей: дочь Хэйзел и сыновья Финнеас и Генри. Насыщенная семейная жизнь не мешает карьере актрисы, скорее напротив: в последних проектах Робертс все чаще обращается к материнским ролям («Чудо», «Вернуть Бена»). Что касается ее детей, сняться в кино пока успела только Хэйзел — она появилась в фильме «Несносные леди» вместе со своей звездной мамой.

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