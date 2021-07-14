Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн

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74-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и громкие премьеры следуют одна за другой.

Премьера представленной во внеконкурсной программе фестиваля драмы Валери Лемерсье «Голос любви» также собрала немало звезд на красной дорожке, среди них Изабель Юппер, Хофит Голан, супермодели Коко Роша, Изабели Фонтана и многие другие.