Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн

74-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и громкие премьеры следуют одна за другой.
Так, особенно пристальное внимание публики привлек показ новой долгожданной картины Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"». На красной дорожке в этот вечер позировали сам режиссер и исполнители главных ролей — Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди. Премьеру посетили дочь Джуда Лоу Айрис Лоу, ранее поразившая поклонников кардинальной сменой образа ради первой роли в кино, супермодель Наташа Поли, Дилан Пенн.
Премьера представленной во внеконкурсной программе фестиваля драмы Валери Лемерсье «Голос любви» также собрала немало звезд на красной дорожке, среди них Изабель Юппер, Хофит Голан, супермодели Коко Роша, Изабели Фонтана и многие другие.
Кроме того, новую совместную работу, фильм «Крестовый поход», являющийся продолжением мелодрамы «Честный человек», представили супруги Летиция Каста и Луи Гаррель. Адель Экзаркопулос блеснула на премьере нового фильма со своим участием «BAC Nord».
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. О самых ярких фильмах фестиваля читайте подробнее в нашем обзоре.