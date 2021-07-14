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14 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Дочь Джуда Лоу и супермодели: звезды на красных дорожках Канн

Смотрите фоторепортаж с самых заметных премьер престижного киносмотра
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74-й Каннский кинофестиваль в самом разгаре, и громкие премьеры следуют одна за другой. 

Так, особенно пристальное внимание публики привлек показ новой долгожданной картины Уэса Андерсона «Французский вестник. Приложение к газете "Либерти. Канзас ивнинг сан"». На красной дорожке в этот вечер позировали сам режиссер и исполнители главных ролей — Тимоти Шаламе, Тильда Суинтон, Эдриан Броуди. Премьеру посетили дочь Джуда Лоу Айрис Лоу, ранее поразившая поклонников кардинальной сменой образа ради первой роли в кино, супермодель Наташа Поли, Дилан Пенн.

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Премьера представленной во внеконкурсной программе фестиваля драмы Валери Лемерсье «Голос любви» также собрала немало звезд на красной дорожке, среди них Изабель Юппер, Хофит Голан, супермодели Коко Роша, Изабели Фонтана и многие другие.

Кроме того, новую совместную работу, фильм «Крестовый поход», являющийся продолжением мелодрамы «Честный человек», представили супруги Летиция Каста и Луи Гаррель. Адель Экзаркопулос блеснула на премьере нового фильма со своим участием «BAC Nord».

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль открылся торжественной церемонией 6 июля и продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. О самых ярких фильмах фестиваля читайте подробнее в нашем обзоре.

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Билл Мюррей
Bill Murray
Адель Экзаркопулос
Adèle Exarchopoulos
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Уэс Андерсон
Wes Anderson
Валери Лемерсье
Valérie Lemercier
Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне
Дилан Пенн
Dylan Penn
Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
Дети Вэла Килмера представили фильм об отце и его болезни
Айрис Лоу
Iris Law
Тильда Суинтон
Tilda Swinton
Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
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