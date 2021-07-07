Дети Вэла Килмера представили фильм об отце и его болезни

Стартовавший в Канне 74-й международный кинофестиваль уже радует киноманов первыми премьерами. Среди них — документальный фильм « Вэл » о жизни Вэла Килмера , представленный на смотре его сыном Джеком и дочерью Мерседес.

Фильм, включающий неопубликованные ранее архивные кадры за последние 40 лет, рассказывает о том, как актер строил карьеру и искал свой голос, и как потерял его из-за диагноза рак гортани. Режиссерами ленты выступили Лео Скотт и Тинг Пу. Закадровый текст озвучен Джеком Килмером.