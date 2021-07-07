Дети Вэла Килмера представили фильм об отце и его болезни

Стартовавший в Канне 74-й международный кинофестиваль уже радует киноманов первыми премьерами. Среди них — документальный фильм «Вэл» о жизни Вэла Килмера, представленный на смотре его сыном Джеком и дочерью Мерседес.
Фильм, включающий неопубликованные ранее архивные кадры за последние 40 лет, рассказывает о том, как актер строил карьеру и искал свой голос, и как потерял его из-за диагноза рак гортани. Режиссерами ленты выступили Лео Скотт и Тинг Пу. Закадровый текст озвучен Джеком Килмером.
Фильм «Вэл» появится на сервисе Amazon Prime 6 августа.
Вэл Килмер прославился благодаря роли лейтенанта Тома «Айсмена» Казански в драме Тони Скотта «Лучший стрелок». Он также снимался в фильмах «Бэтмен навсегда», «Охотники за разумом», «Поцелуй навылет», «Глубина семь футов» и других.