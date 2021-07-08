Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне

Гости 74-го Каннского кинофестиваля, открывшегося 6 июля торжественной церемонией, посетили первые премьеры смотра.
Так, вечером второго дня свою новую картину представил Франсуа Озон. Исполнившие главные роли в фильме «Все прошло хорошо» Софи Марсо и Андре Дюссолье позировали на красной дорожке вместе с режиссером. Также премьеру посетили Дайан Крюгер, Изабель Юппер, Айрис Бербен, Энди МакДауэлл, Ева Герцигова и другие звезды.
Еще одним ярким событием второго дня смотра стала премьера документальной работы Шарлотты Генсбур, посвященной ее знаменитой матери Джейн Биркин, — «Джейн глазами Шарлотты». Мать и дочь вместе представили фильм первым зрителям.
Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля 2021 года в традиционном
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