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8 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне

Легендарные французские актрисы и другие именитые гости блеснули на красной дорожке Каннского фестиваля 2021
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Гости 74-го Каннского кинофестиваля, открывшегося 6 июля торжественной церемонией, посетили первые премьеры смотра.

Так, вечером второго дня свою новую картину представил Франсуа Озон. Исполнившие главные роли в фильме «Все прошло хорошо» Софи Марсо и Андре Дюссолье позировали на красной дорожке вместе с режиссером. Также премьеру посетили Дайан Крюгер, Изабель Юппер, Айрис Бербен, Энди МакДауэллЕва Герцигова и другие звезды.

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Звезды на красной дорожке открытия Каннского фестиваля 2021

Еще одним ярким событием второго дня смотра стала премьера документальной работы Шарлотты Генсбур, посвященной ее знаменитой матери Джейн Биркин, — «Джейн глазами Шарлотты». Мать и дочь вместе представили фильм первым зрителям.

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году.

Подробнее о ярких фильмах фестиваля читайте в нашем обзоре.

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