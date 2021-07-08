Биркин с дочкой, Юппер, Марсо: звезды на премьерах в Канне

Напомним, 74-й Каннский кинофестиваль продлится до 17 июля 2021 года в традиционном офлайн-формате. Председателем жюри стал американский режиссер и сценарист Спайк Ли, который должен был возглавить жюри отмененного 73-го Каннского кинофестиваля в 2020 году.