Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
9 июля 2021, новость

«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix

Российский кинокомикс возглавил мировой рейтинг стримингового сервиса
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом в мировом рейтинге на стриминговом сервисе Netflix, следует из данных портала FlixPatrol.

Новость
5 главных актеров из «Майора Грома», которых стоит запомнить

Фильм обогнал такие произведения, как «Улица страха. Часть 1: 1994», «Отцовство» и «Волшебный дракон». «Майор Гром» стал самым просматриваемым в Бельгии, Бразилии, Чехии, Италии.

Картина «Майор Гром» Олега Трофима вышла в прокат весной, ее перевели на несколько языков. В фильме рассказывается о полицейском из Санкт-Петербурга.

Ранее Центральный детский магазин в Москве закрыли из-за «Майора Грома»: его опечатали за нарушение профилактических мер.

Проверка выявила недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточный запас дезинфицирующих средств, отсутствие тестирования на коронавирус у клинеров и техперсонала.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
599 р.
Улица страха. Часть 1: 1994
599 р.
Волшебный дракон
Названы лучшие фильмы и сериалы полугодия
Олег Трофим
Майор Гром
5 главных актеров из «Майора Грома», которых стоит запомнить
599 р.
Отцовство
Критиковавший стриминги Спилберг подписал контракт с Netflix
В Netflix рассказали о сюжете анимационного приквела «Ведьмака»
В США названы 12 российских кинозвезд, от которых ждут прорыва
Стало известно, о продолжении какого сериала мечтают россияне
Netflix выкупил фильм Собчак о скопинском маньяке
Фильм Козловского «Чернобыль» купил Netflix
Ходченкова сыграет Каренину в сериале Netflix
34-летняя Линдси Лохан вернется в кино
Центральный детский магазин закрыли из-за «Майора Грома»
Звезда «50 оттенков серого» получила новую роль
Названа худшая супергеройская франшиза всех времен
Экспертов удивил гонорар Крэйга за роль в сиквеле «Достать ножи»
Тихон Жизневский: «Я на стороне Чумного Доктора»
Назван любимый комик российских зрителей
Фильм российского режиссера впервые возглавил прокат в США
Сериалы-загадки: 9 любовных драм с неожиданным твистом в сюжете
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Эксперты назвали лучшего Бэтмена в кино
Названа самая узнаваемая песня из советского кино
От Литвиновой до Меликян: 15 ярких женщин-режиссеров нашего кино
Новые секс-символы: 15 молодых актеров, ворвавшихся на экраны
«Матрица» и «Гарри Поттер»: названы фильмы с уродливой графикой
Названы актрисы с идеальными лицами
Названы лучшие фильмы и сериалы 2020 года
13 крутых европейских сериалов, нашумевших и не очень
Назван худший фильм года
СМИ: Netflix избавился от фильмов с Деппом и возмутил соцсети
Названы лучшие актер и актриса года
«Шрэк» стал национальным достоянием США
Киноитоги 2020: лучшие фильмы, сериалы и актеры года
Неузнаваемая Лоуренс и ДиКаприо в очках: первые кадры со съемок
Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и сменила имя
Назван величайший актер XXI века
Сыгравший Фредди Крюгера актер снимется в «Очень странных делах»
10 самых любопытных и обсуждаемых сериалов и фильмов сезона
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года
71-летняя Мэрил Стрип прочитает рэп в новом фильме от Netflix
73-летний Шварценеггер впервые сыграет главную роль в сериале
Сериал с Воробьевым вошел в список провалов Netflix
Россияне назвали самого страшного героя хорроров
Назван лучший мультфильм 21-го века
Звезду «Черной Пантеры» посмертно выдвинут на «Оскар»
Названы актеры, чаще других снимающиеся в откровенных сценах
Дуэйн Джонсон снова стал самым популярным актером в соцсети
Аксенова и Майор Гром: презентация ожидаемого фильма по комиксам
Названа самая высокооплачиваемая актриса мира
Названа самая любимая у россиян картина «Мосфильма»
Стало известно, как будут выглядеть Тэтчер и Диана в «Короне»
Новые трейлеры
Северные воды
Трейлер (англ.)
Американские истории ужасов
Трейлер (англ.)
Энканто
Дублированный тизер-трейлер
Эйфель
Дублированный трейлер
Босс-молокосос 2
Дублированный трейлер №2
King's Man: Начало
Дублированный трейлер №4
Наследники
Тизер (англ.)
Московский роман
Трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Дети
День семьи, любви и верности: 30 нежных фотографий Мы собрали самые трогательные снимки семей со всего мира. Листайте галерею!
Леди
Миррен, Бруни и МакДауэлл затмили молодых звезд в Каннах (фото) Звезды вышли на красную дорожку главного смотра года
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь