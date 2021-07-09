«Майор Гром» стал самым популярным фильмом на Netflix

Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной доктор»

Российский кинокомикс «Майор Гром» стал самым популярным фильмом в мировом рейтинге на стриминговом сервисе Netflix, следует из данных портала FlixPatrol.

Картина «Майор Гром» Олега Трофима вышла в прокат весной, ее перевели на несколько языков. В фильме рассказывается о полицейском из Санкт-Петербурга.

Ранее Центральный детский магазин в Москве закрыли из-за «Майора Грома»: его опечатали за нарушение профилактических мер.