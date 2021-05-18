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18 мая 2021, новость

Центральный детский магазин закрыли из-за «Майора Грома»

Автограф-сессия с актерами фильма прошла с нарушением обязательных требований
Кадр из фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер во время проведения автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.

Управление возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований — АО «Лубянка-девелопмент». Организатору временно запретили вести деятельность. Материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.

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Тихон Жизневский: «Я на стороне Чумного Доктора»
Проверка выявила недостаточный контроль за масочно-перчаточным режимом, отсутствие оборудования по обеззараживанию воздуха, недостаточный запас дезинфицирующих средств, отсутствие тестирования на коронавирус у клинеров и техперсонала.

16 мая в Центральном детском магазине началась автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым. На мероприятие пришло очень много гостей, и Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы на мероприятии.

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