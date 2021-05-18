Центральный детский магазин закрыли из-за «Майора Грома»

Центральный детский магазин в Москве опечатали за нарушение профилактических мер во время проведения автограф-сессии с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», пишет ТАСС со ссылкой на управление Роспотребнадзора по Москве.
Управление возбудило административное расследование в отношении организатора площадки, где прошло массовое мероприятие с нарушением обязательных требований — АО «Лубянка-девелопмент». Организатору временно запретили вести деятельность. Материалы дела будут переданы в Тверской районный суд Москвы.
16 мая в Центральном детском магазине началась автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор» Сергеем Горошко и Дмитрием Чеботаревым. На мероприятие пришло очень много гостей, и Роспотребнадзор начал расследование из-за толпы на мероприятии.