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7 июля 2021, новость

Алентову перевели в реанимацию после смерти Владимира Меньшова

Сообщается, что состояние супруги режиссера ухудшилось
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фотографий
19
фотографий
19
фотографий

Народную артистку России Веру Алентову перевели в реанимацию после смерти мужа, режиссера Владимира Меньшова. Об этом сообщает «Пятый канал» со ссылкой на собственный источник.

Новость
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Отмечается, что после ухода из жизни супруга состояние Алентовой ухудшилось, и врачи решили перевести ее в реанимационное отделение. По словам источника, состояние 79-летней актрисы оценивается как среднетяжелое, хоть и стабильное. Ухудшения не наблюдаются, но и улучшений нет.

О госпитализации Алентовой в одну из столичных клиник стало известно 28 июня. Артистка попала в больницу через шесть дней после госпитализации Меньшова. 5 июля из-за осложнений после коронавируса кинематографист скончался. Ему был 81 год.

Похороны Владимира Меньшова состоятся в четверг, 8 июля, на Новодевичьем кладбище в Москве. Однако супруга режиссера не сможет присутствовать на церемонии.

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