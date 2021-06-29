Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой

Во Всероссийском государственном институте кинематографии подтвердили информацию о госпитализации народной артистки России Веры Алентовой с подозрением на коронавирусную инфекцию, передает ТАСС.
Во ВГИКе Алентова преподает на кафедре актерского мастерства.
Позже в беседе с РИА «Новости» художественный руководитель театра Евгений Писарев сказал, что созванивался с актрисой. «Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа», — объяснил Писарев.
Вера Алентова — советская и российская актриса. В 1992 году была удостоена звания народной артистки России, в 1981 получила государственную премию СССР. Артистка стала популярной после выхода фильма «Москва слезам не верит», в котором она исполнила главную роль. Она также снялась в комедии «Ширли-мырли», картинах «Время желаний», «Зависть богов» и многих других. После 2000-х Алентова стала сниматься в телесериалах («И все-таки я люблю…», «Дар Божий»).
Ранее стало известно о том, что коронавирусом заразился муж Алентовой Владимир Меньшов. Как сообщалось, режиссер переносит заболевание в легкой форме.