Подтвердилась госпитализация Веры Алентовой

Позже в беседе с РИА «Новости» художественный руководитель театра Евгений Писарев сказал, что созванивался с актрисой. «Она сказала, что чувствует себя нормально, все в порядке, помощи не требуется. Что касается работ с участием актрисы, то Алентова отыграла все свои спектакли, так что в замене нет необходимости. Тем более, что завтра мы закрываем свой сезон и встретимся вновь уже 10 августа», — объяснил Писарев.