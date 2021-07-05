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5 июля 2021, новость

Меньшова попрощалась с отцом цитатой из фильма «Любовь и голуби»

Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни

Актриса и телеведущая Юлия Меньшова попрощалась с покойным отцом, режиссером Владимиром Меньшовым, цитатой из его фильма «Любовь и голуби».

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«Все, все. Все», — говорит на опубликованных ею в инстаграме кадрах актер Александр Михайлов, исполнивший в картине роль Василия Кузякина.

Ранее сообщалось, что Владимир Меньшов скончался на 82-м году жизни от последствий, вызванных коронавирусом. Прощание с народным артистом состоится 8 июля в Большом зале Центрального дома кинематографистов. Режиссера похоронят на Новодевичьем кладбище.

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Владимир Меньшов родился в Баку в 1939 году. В 1961 году поступил на актерский факультет школы-студии МХАТ, а позже окончил аспирантуру на кафедре режиссуры во ВГИКе. Он снял такие фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Ширли-мырли». За фильм «Москва слезам не верит» был удостоен премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». Кинокарьеру в качестве актера начал в 1970 году, всего он снялся более чем в 100 картинах.

Меньшов — народный артист РСФСР (1989), лауреат Государственной премии СССР (1981) и Государственной премии РСФСР имени Н. К. Крупской (1978).

5 всеми любимых фильмов, снятых Владимиром Меньшовым
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