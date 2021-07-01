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1 июля 2021, фоторепортажКрасная дорожка

Флоренс Пью представила «Черную Вдову» со Скарлетт Йоханссон

Премьера долгожданного сольника о Наташе Романофф прошла одновременно в четырех городах мира
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фотографий
19
фотографий
Фото: ©MARVEL

29 июня, в Лондоне, Мельбурне, Нью-Йорке и Лос-Анджелесе состоялись специальные показы нового блокбастера «Черная Вдова».

Помимо косплееров в образах героев из киновселенной Marvel, по красной дорожке в Лондоне прошла сыгравшая Елену Белову актриса Флоренс Пью.

Черная Вдова
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В Мельбурне на вопросы зрителей ответила режиссер «Черной Вдовы» Кейт Шортланд. В Нью-Йорке мероприятие посетил Дэвид Харбор, исполнитель роли Красного Стража.

В Лос-Анджелесе картину представили продюсеры фильма Кевин Файги, Виктория Алонсо, Брэд Виндербаум и Брайан Чапек. А перед просмотром зрителей ждал сюрприз — видеообращение от Скарлетт Йоханссон, исполнительницы роли Наташи Романофф.

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