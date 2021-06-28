Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели

Кинокомпания Warner Bros. перенесла дату выхода фильма Дени Вильнева «Дюна», сообщает 26 июня портал Deadline.
Премьера картины состоится не 1 октября, как было запланировано ранее, а 22 октября. Отмечается, что перенос связан с тем, чтобы фильм не помешал прокату новой части франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», выход которого состоится 8 октября.
Сместились еще два проекта киностудии. Картина «Множественные святые Ньюарка» перенесена с 24 сентября на 1 октября, она является приквелом сериала «Клан Сопрано». Кроме того, драма Клинта Иствуда «Мужские слезы» выйдет раньше — 17 сентября вместо 22 октября.
О своих планах снимать фильм по мегаломанской эпопее Фрэнка Герберта «Дюна» режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев сообщил весной 2018 года. Главные роли в картине сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и другие.
Сюжет «Дюны» строится вокруг планеты песков, где добывают уникальную «пряность» и живут огромные черви. У книги не самая счастливая судьба: ее уже переносили на экран, в том числе Дэвид Линч в 1984-м, чья экранизация провалилась в прокате.