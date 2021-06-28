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28 июня 2021, новость

Премьеру фильма «Дюна» отложили на три недели

Перенос связан с тем, чтобы фильм не помешал прокату новой части франшизы об агенте 007
Кадр из фильма «Дюна»

Кинокомпания Warner Bros. перенесла дату выхода фильма Дени Вильнева «Дюна», сообщает 26 июня портал Deadline.

Премьера картины состоится не 1 октября, как было запланировано ранее, а 22 октября. Отмечается, что перенос связан с тем, чтобы фильм не помешал прокату новой части франшизы об агенте 007 Джеймсе Бонде «Не время умирать», выход которого состоится 8 октября.

Сместились еще два проекта киностудии. Картина «Множественные святые Ньюарка» перенесена с 24 сентября на 1 октября, она является приквелом сериала «Клан Сопрано». Кроме того, драма Клинта Иствуда «Мужские слезы» выйдет раньше — 17 сентября вместо 22 октября.

Дюна
2021/США12+фантастика

О своих планах снимать фильм по мегаломанской эпопее Фрэнка Герберта «Дюна» режиссер «Бегущего по лезвию 2049» Дени Вильнев сообщил весной 2018 года. Главные роли в картине сыграют Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Хавьер Бардем и другие.

Сюжет «Дюны» строится вокруг планеты песков, где добывают уникальную «пряность» и живут огромные черви. У книги не самая счастливая судьба: ее уже переносили на экран, в том числе Дэвид Линч в 1984-м, чья экранизация провалилась в прокате.

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Тимоти Шаламе
Timothée Chalamet
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