Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
23 июня 2021, новость

Защита Ефремова ответила на сообщения о его расстройстве психики

Ранее в СМИ появилась информация о том, что приговор актера попросили смягчить по состоянию здоровья
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Адвокат актера Михаила Ефремова в беседе с изданием «Подъем» назвал фейком сообщения о том, что у его подзащитного развилось психическое устройство.

По словам Романа Филиппова, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо. 

Новость
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Это неверная информация. Защита подала жалобу, но это не связано с психическим расстройством. Это фейк. Это кто-то специально воду мутит. Недостоверная информация.

Филиппов отметил, что Ефремов не жалуется, условия в колонии для всех одинаковые, в том числе и для него. «Занимается тем, что как он сказал, «укрощает молнии как Зевс». В общем, вставляет замочки-молнии», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита Ефремова якобы подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Среди причин смягчить приговор артисту защита якобы указала психическое заболевание у Ефремова.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.

«Колония — это не страшно»
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Михаил Ефремов
Депп с дочкой, Нагиев с сыном: актеры со своими детьми в кино
Опубликованы кадры с Ефремовым в несыгранной роли вампира
Ефремов дал первое за время пребывания в колонии интервью
Борисов, Ефремов, Хаматова номинированы на премию «Ника»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Сын Ефремова подробно прокомментировал ДТП с участием отца
Ефремов заявил, что вряд ли сможет вернуться в кино после ДТП
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП
Ефремов надеется на смягчение приговора
Стоянов заменит Ефремова в сериале про вампиров
Ривз, Петренко и еще 18 звезд, у которых были проблемы с законом
Осужденному Ефремову нашли замену в спектакле «Чапаев и Пустота»
Собчак, Шнуров, Пригожин: реакция звезд на приговор Ефремову
Ефремов считает, что будет сидеть в тюрьме восемь лет
Файзиев объяснил, почему не вырезал кадры с Ефремовым из фильма
Иван Охлобыстин написал пьесу для Михаила Ефремова
Адвокат Ефремова попросит о видеотрансляции процесса над актером
Ефремов в суде отказался признавать себя актером
Адвокат семьи Захарова высказался о гонорарах за участие в шоу
Адвокат заявил о наличии доказательств невиновности Ефремова
Никита Ефремов: «Актерская профессия несколько шизоидная»
Стало известно, чем занимается Ефремов под домашним арестом
СМИ: Михаила Ефремова могут вырезать из сериала про вампиров
Домогаров не хочет выходить к зрителям после травли Ефремова
Никита Ефремов впервые публично высказался о ДТП с отцом
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
Родственники погибшего из-за Ефремова водителя пришли к Малахову
Михаила Ефремова предложили лишить званий после ДТП
Ефремов обвинил коронавирус в превращении артистов в дармоедов
Елена Коренева снимется в экранизации «Мертвых душ»
Догилева и Ефремов вместе снимаются в сериале про вампиров
Пугачева, Ефремов, Собчак и другие скорбят по Галине Волчек
Новая Стервелла и улыбка Джокера: киноновости недели
В трейлере всех «Ангелов Чарли» заменили на Михаила Ефремова
В Москве простились с Аллой Покровской
Ефремов вместе с сыном снимается в сериале
Бабенко, Ефремов, Михалкова и другие на премии «Белый квадрат»
Галкин, Орбакайте, Светлаков на концерте в честь 85-летия Волчек
Ефремов ответил на идею лишить его звания заслуженного артиста
Паулина Андреева и Ляйсан Утяшева получили сказочные роли
Новые трейлеры
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер №2
Убийства в одном здании
Трейлер (англ.)
G.I. Joe: Бросок кобры. Снейк Айз
Дублированный трейлер
Тед Лассо
Трейлер (англ.)
Соединенные Штаты против Билли Холидей
Дублированный трейлер
Чиновница
Трейлер
Оборотни внутри
Дублированный трейлер
Эйфория
Тизер (англ.)
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Авто
Адвокаты Михаила Ефремова попросили смягчить приговор У осужденного артиста развилось психическое расстройство
Дети
В России предложили ввести «многодетный» капитал Сколько могут составить ежегодные выплаты?
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Избранные
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь