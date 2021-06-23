Защита Ефремова ответила на сообщения о его расстройстве психики

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Адвокат актера Михаила Ефремова в беседе с изданием «Подъем» назвал фейком сообщения о том, что у его подзащитного развилось психическое устройство.

По словам Романа Филиппова, Михаил Ефремов чувствует себя хорошо.

Это неверная информация. Защита подала жалобу, но это не связано с психическим расстройством. Это фейк. Это кто-то специально воду мутит. Недостоверная информация.

Филиппов отметил, что Ефремов не жалуется, условия в колонии для всех одинаковые, в том числе и для него. «Занимается тем, что как он сказал, «укрощает молнии как Зевс». В общем, вставляет замочки-молнии», — уточнил он.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что защита Ефремова якобы подала кассационную жалобу на приговор за смертельное ДТП. Среди причин смягчить приговор артисту защита якобы указала психическое заболевание у Ефремова.

Осенью 2020 года Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима как виновника ДТП, в результате которого погиб водитель автофургона Сергей Захаров. Позже его срок сократили на полгода — до 7,5 года за вычетом отбытого им в СИЗО и под домашним арестом времени.