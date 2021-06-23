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23 июня 2021, новость

Муцениеце ответила на вопрос о совместных съемках с Прилучным

До развода актеры часто снимались вместе
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11
фотографий
11
фотографий

С момента развода Агаты Муцениеце и Павла Прилучного прошло чуть менее года, однако Агате часто задают вопросы про бывшего мужа — например, готова ли она работать вместе с ним.

Так, на очередной вопрос подписчиков в сториз инстаграма актриса заявила, что в таком вопросе личные эмоции не играют решающую роль — и если бы ей пришлось столкнуться на съемочной площадке, она бы спокойно отработала свою смену. Однако Муцениеце полагает, что никакой необходимости в этом нет:

Новость
Муцениеце не представляет, как будет снова работать с Прилучным
Вы знаете, в первую очередь я профессионал, поэтому на площадке — это два артиста, исполняющие свои роли, и неважно, кто есть кто. Но! Я все-таки считаю, что достаточно актеров, не только же мы вдвоем.
Агата Муцениеце

Напомним, Муцениеце и Прилучный сыграли свадьбу в 2011 году. Они познакомились на площадке сериала «Закрытая школа» и впоследствии много работали вместе, в частности, над такими проектами, как «Квест», «Возмездие», «Геймеры». Последней совместной работой актером стал первый сезон сериала Прилучного «В клетке». 

О расставании звезд стало известно в 2020-м, а позже, в одном из интервью, Павел сообщил, что для второго сезона создатели проекта ищут новую актрису на главную роль.

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