Прилучный ищет новую актрису в сериал «В клетке»

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Павел Прилучный рассказал о подготовке второго сезона сериала «В клетке». В интервью PeopleTalk он сообщил, что создатели шоу готовятся к съемкам и ищут актрису на главную роль:

Будут новые любовные линии, продолжение старых, будет гораздо интересней. У нас было время на подготовку. <...> Мы сейчас ищем главную героиню. Павел Прилучный

По словам актера, команда планирует приступить к съемкам в середине сентября.

Отметим, ранее СМИ писали, что сериал покинула экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце. Сама актриса, однако, пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Актер также рассказал о будущем сериала «Мажор». Он подтвердил, что в скором времени на большой экран должен выйти полнометражный фильм-продолжение шоу, который уже отснят. О том, что случится с героями после событий ленты, в свою очередь, расскажет четвертый сезон криминальной драмы.