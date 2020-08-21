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21 августа 2020, Кино Mail.ruновость

Прилучный ищет новую актрису в сериал «В клетке»

Артист рассказал о работе над продолжением истории о бойце смешанных единоборств
7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

Павел Прилучный рассказал о подготовке второго сезона сериала «В клетке». В интервью PeopleTalk он сообщил, что создатели шоу готовятся к съемкам и ищут актрису на главную роль:

Будут новые любовные линии, продолжение старых, будет гораздо интересней. У нас было время на подготовку. <...> Мы сейчас ищем главную героиню.
Павел Прилучный

По словам актера, команда планирует приступить к съемкам в середине сентября.

Отметим, ранее СМИ писали, что сериал покинула экс-супруга Прилучного Агата Муцениеце. Сама актриса, однако, пока не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Актер также рассказал о будущем сериала «Мажор». Он подтвердил, что в скором времени на большой экран должен выйти полнометражный фильм-продолжение шоу, который уже отснят. О том, что случится с героями после событий ленты, в свою очередь, расскажет четвертый сезон криминальной драмы.

6.1
В клетке
2019/Россия16+драмабоевикспорт
Моя оценка

Сериал «В клетке» концентрируется на истории бойца смешанных единоборств Сергея, который отсидел за хранение наркотиков и вернулся в родной город. Премьера состоялась в 2019 году. Помимо Прилучного и Муцениеце, в первом сезоне снялись Владимир Епифанцев, Екатерина Маликова, Артур Ваха.

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