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3 июня 2021, новость

Фильм Серебренникова прошел в конкурсную программу Канн

Помимо «Петровых в гриппе», на международном кинофестивале покажут еще два проекта из России
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Кадры из фильма «Петровы в гриппе»

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» прошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Об этом сообщает РИА «Новости».

Картина, снятая по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывает историю простой семьи из постсоветского Екатеринбурга. В их жизни не происходит ничего необычного. Вот только глава семьи, автомеханик Петров, грезит фантастикой и комиксами, постоянно сталкиваясь с демоном-искусителем, а его жена-библиотекарь на досуге убивает мужчин, обижающих женщин. 

Главные роли в ленте исполнили Чулпан Хаматова, Семен Серзин, а также Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Тимофей Трибунцев и другие.

По словам режиссера, «Петровы в гриппе» — это «попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту».

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Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное.
Кирилл Серебренников

Кроме новой картины Серебренникова, в программе основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году оказались два проекта из России. В категорию «Особый взгляд» включили работу кинематографиста Алексея Германа-мл. «Дело» и ленту «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.

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