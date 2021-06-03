Фильм Серебренникова прошел в конкурсную программу Канн

Фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» прошел в конкурсную программу 74-го Каннского фестиваля. Об этом сообщает РИА «Новости».
Картина, снятая по роману Алексея Сальникова «Петровы в гриппе и вокруг него», рассказывает историю простой семьи из постсоветского Екатеринбурга. В их жизни не происходит ничего необычного. Вот только глава семьи, автомеханик Петров, грезит фантастикой и комиксами, постоянно сталкиваясь с демоном-искусителем, а его жена-библиотекарь на досуге убивает мужчин, обижающих женщин.
Главные роли в ленте исполнили Чулпан Хаматова, Семен Серзин, а также Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Юрий Колокольников, Тимофей Трибунцев и другие.
По словам режиссера, «Петровы в гриппе» — это «попытка выразить нашу Родину через эмпатию и рассказать про свое детство, про страхи, про радости, про любовь и ненависть, про ярость и обожание, про одиночество, про мечту».
Я не собирался снимать это кино, оно как-то само ко мне пришло, поработило, и с большим удовольствием я отдался этому плену. Оно было в достаточно тяжелый момент моей жизни и главной отдушиной, и главной радостью, и может быть даже в чем-то спасительным кругом. Поэтому оно абсолютно искреннее и честное.
Кроме новой картины Серебренникова, в программе основного конкурса Каннского кинофестиваля в этом году оказались два проекта из России. В категорию «Особый взгляд» включили работу кинематографиста Алексея Германа-мл. «Дело» и ленту «Разжимая кулаки» Киры Коваленко.