Фильм Козловского «Чернобыль» купил Netflix

Акетр и режиссер Данила Козловский в своем инстаграме сообщил о покупке стриминг-сервисом Netflix его фильма «Чернобыль». Как он подчеркнул, сделка состоялась еще зимой, однако партнеры дали соглашение на публикацию этой новости только сейчас.
По результатам международных продаж наш фильм стал одним из самых продаваемых за всю историю российского кино. <...> Переговоры ведутся со многими байерами, а интерес к фильму огромный. Такие феноменальные международные продажи позволили нам окупиться еще до выхода в российский прокат, что бывает крайне редко. Особенно учитывая непростой жанр и пандемийные сложности.
Фильм «Чернобыль» рассказывает об одном из эпизодов ликвидации трагической аварии, произошедшей на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 года. Алексей — пожарный, который вместе с инженером Валерой и военным водолазом Борисом отправляется на смертельно опасную миссию, когда времени на разработку четкого плана почти нет. Героям предстоит спуститься в самое пекло и, рискуя своими жизнями, предотвратить глобальную катастрофу.
Съемки фильма проходили с мая по август 2019 года на закрытых объектах АЭС в Курчатове, в студийных павильонах в Москве, на территории знаменитой венгерской киностудии Origo Studios в Будапеште и в Хорватии. Данила Козловский исполнил главную роль, а также выступил в качестве режиссера и одного из продюсеров. Помимо Козловского, в ленте снялись Оксана Акиньшина, Филипп Авдеев, Николай Козак, Игорь Черневич («Мельник»), Равшана Куркова и Артур Бесчастный («Довлатов»).