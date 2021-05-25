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25 мая 2021, новость

Победитель «Евровидения» сдал тест на наркотики

Ранее солиста итальянской группы Maneskin Дамиано Давида заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время объявления оценок
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В организме вокалиста победившей на «Евровидении» рок-группы Maneskin не обнаружено следов наркотических средств. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на Европейский вещательный союз.

«В связи с подозрениями в употреблении наркотиков в зеленой комнате во время финала конкурса "Евровидение" 22 мая Европейский вещательный союз по просьбе итальянской делегации провел тщательную проверку фактов, включая проверку всех имеющихся видеоматериалов», — говорится в сообщении.

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Ранее сегодня солист группы Maneskin также добровольно прошел тест на наркотики, который дал отрицательный результат. Никакого употребления наркотиков в зеленой комнате не было, мы считаем этот вопрос закрытым.

Напомним, ранее солиста Maneskin заподозрили в употреблении наркотиков прямо во время шоу. Во время объявления оценок Дамиано Давид наклонился к столу так, что многим зрителям показалось, будто бы он употребляет кокаин. Во время пресс-конференции музыкант объяснил, что другой член группы Томас Раджи разбил стакан, а он поднимал осколки. Также солист подчеркнул, что не употребляет наркотики.

Международный конкурс песни «Евровидение 2021» завершился в ночь на 23 мая в Роттердаме. Победу на конкурсе одержала итальянская рок-группа Maneskin с песней Zitti E Buoni. Это третья победа Италии в истории музыкального состязания.

Российская исполнительница Манижа заняла девятое место, позже она поделилась впечатлениями от конкурса.

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