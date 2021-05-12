Ведущий популярного шоу рассказал о попытках подкупить его

Ведущий интеллектуального шоу «Первого канала» «Кто хочет стать миллионером?» Дмитрий Дибров сообщил, что в прошлом получал множество предложений о взятках на программе со стороны участников. О подобных попытках подкупа он рассказал в эфире «Вечернего Урганта».
Во время интервью ведущий Иван Ургант предложил Диброву отгадать названия новых подсказок, придуманных авторами «Вечернего Урганта». Увидев картинку, изображающую руку с несколькими купюрами, журналист тут же решил прокомментировать такую «подсказку».
Это взятка ведущему. А вы ведь даже не представляете, сколько раз за 20 лет работы над «Кто хочет стать миллионером?» мне приходилось видеть подобное.
После этого Ургант решил напомнить Диброву про скандал с магистром «Что? Где? Когда?» Александром Друзем, обвиненном в попытке подкупить одного из редакторов «Кто хочет стать миллионером?» за возможность узнать правильные ответы. Сам Друзь свою вину отрицал, а Дибров вступился за него, заявив, что не заметил ничего подозрительного в поведении знатока во время записи выпуска «Кто хочет стать миллионером?» с его участием в ноябре 2018 года.