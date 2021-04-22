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22 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Шнуров объяснил конфликты с Бастой и Гагариной в «Голосе»

Музыкант отметил, что его противостояние с другими наставниками не было постановкой
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Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров объяснил причины нападок на рэпера Басту и певицу Полину Гагарину. Интервью с ним опубликовано на видеоканале Надежды Стрелец.

Музыкант рассказал, что начал конфликтовать с коллегами, когда они все стали принимать участие в шоу «Голос». Таким образом он хотел поднять рейтинг программы, которая казалась ему скучной.

Новость
Шнуров заявил о ненужности российских звезд
Нужен конфликт, история. Более-менее мне подходящий по весу и возрасту на проекте был Баста. Вот я и придумал врага. Мы сыграли эту игру. Это не была постановка. Когда выходят на ринг боксеры, там же не постановка? У нас тоже не постановка.
Сергей Шнуров

Он добавил, что Гагариной тоже «прилетело», так как она неудачно сидела между ним и Бастой, а также пыталась помирить артистов. По словам музыканта, конфликты звезд хорошо сказались на «Голосе»: «Рейтинг подрос. Интересно смотреть. На благости смотреть неинтересно».

7.4
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
Моя оценка

Напомним, Шнуров впервые занял кресло наставника «Голоса» в 2018 году — в седьмом сезоне шоу — и уже дважды возвращался на проект в этом качестве. Он неоднократно вступал в перепалки с коллегами. В свою очередь, Баста в шоу «Вечерний Ургант» назвал Шнурова непрофессионалом и отметил, что их разногласия не случайны: на «противостоянии» строится шоу.

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