Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»

«Первый канал» раскрыл имена наставников девятого сезона шоу «Голос». К своим обязанностям вернутся Полина Гагарина, Баста, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Баста отметил:
Для меня «Голос» — это, прежде всего, возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришел показать свой талант и побороться за победу. Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва!
Коллегу поддержала Гагарина, которая заявила, что все наставники — люди разных темпераментов и артисты разных жанров. Певица заявила:
Точно будет эмоционально, интересно, в воздухе будет искрить!
Сюткин, в свою очередь, подчеркнул, что благодарен руководству «Первого канала» за проявленное доверие и высокую оценку его прежней работы в шоу. Ведущим программы останется Дмитрий Нагиев. Дата премьеры нового сезона пока не сообщается.
Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года. Членами жюри в разное время были Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Ани Лорак, Григорий Лепс, Константин Меладзе.