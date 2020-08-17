Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Наверх
Подборки
15 сериалов
По ту сторону: 15 российских мистических сериалов
10 сериалов
Со вкусом: 10 аппетитных сериалов и шоу про еду и рестораны
9 сериалов
Шик, блеск, красота: яркие сериалы о мире моды
7 сериалов
Буэнос ночес: 7 остросюжетных сериалов-триллеров из Испании
8 сериалов
Вместо Турции и Египта: 8 сериалов о курортных романах
25 фильмов
Кто не спрятался: 25 напряженных фильмов про игры на выживание
16 фильмов
Перемен! Фильмы с Виктором Цоем и другими героями русского рока
15 фильмов
От Флоренс Пью до Шаламе: 15 новых фильмов с молодыми звездами
13 фильмов
Карантин, медведи, сатана: 13 редких триллеров из СССР
15 фильмов
Кино возвращается: самые ожидаемые фильмы августа
Дом
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди
7 интерьерных решений для кухни, о которых жалеют почти все
Как выглядят самые необычные кладбища: фото
17 августа 2020, Кино Mail.ruфоторепортаж

Названы наставники девятого сезона шоу «Голос»

В скором времени проект вернется в эфир
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

«Первый канал» раскрыл имена наставников девятого сезона шоу «Голос». К своим обязанностям вернутся Полина Гагарина, Баста, Сергей Шнуров и Валерий Сюткин. Баста отметил:

Для меня «Голос» — это, прежде всего, возможность быть полезным, быть настоящим наставником для тех, кто пришел показать свой талант и побороться за победу. Я уверен, что амбиции есть не только у участников, но и у членов жюри. Будет битва!
Баста

Коллегу поддержала Гагарина, которая заявила, что все наставники — люди разных темпераментов и артисты разных жанров. Певица заявила:

Точно будет эмоционально, интересно, в воздухе будет искрить!
Полина Гагарина

Сюткин, в свою очередь, подчеркнул, что благодарен руководству «Первого канала» за проявленное доверие и высокую оценку его прежней работы в шоу. Ведущим программы останется Дмитрий Нагиев. Дата премьеры нового сезона пока не сообщается.

Шоу талантов «Голос», участники которого демонстрируют и совершенствуют свои вокальные данные, выходит на «Первом канале» с 2012 года. Членами жюри в разное время были Пелагея, Дима Билан, Александр Градский, Ани Лорак, Григорий Лепс, Константин Меладзе.

7.5
Голос
2012/Россия12+шоу талантов
Моя оценка
Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Голос
Сергей Шнуров
Дарья Мороз показала себя в новой роли на съемках
Дмитрий Нагиев
Полина Гагарина
Павел Воля стал ведущим нового шоу на ТНТ
Валерий Сюткин
Баста
Василий Вакуленко
Гагарина, Zivert, Хилькевич приняли участие в музыкальном шоу
Стали известны имена новых наставников шоу «Голос 60+»
Гусева показала изменившуюся на съемках внешность
У Евы Грин потребовали более 130 млн долларов за срыв съемок
Ирина Пегова готовится к съемкам в шоу «Ледниковый период»
Матвейчук и Петренко играют молодоженов в фильме Балуева
Дружинин, Мигель и новые участники на съемках шоу «Танцы»
Бузова получила травму на съемках шоу «Ледниковый период»
Сын Нагиева снимается в комедии про стендап: первые фото
Светлана Иванова показала себя в военной форме на съемках
25-летняя звезда «Сватов» показала себя в новой роли
Безрукова рассказала, как Жигунов чуть не погиб на съемках
Ирина Пегова и Сергей Бурунов спели вместе с Монеточкой
Названа самая богатая российская звезда
Подкаминская и Дунаев снимаются в продолжении «ИП Пироговой»
Федор Добронравов снялся в спортивной драме: первые фото
Собчак рассказала о борьбе Эрнста за ее возвращение на «Первый»
Боярская и Рогожкина снимаются в новом сериале: первые кадры
Назван самый популярный сериал полугодия
Экс-участница «Уральских пельменей» снялась в новом скетч-шоу
Волкова пришла с дочкой на съемки нового шоу Шепелева
СМИ: Аверин травмировал Жигунова на съемках
Бортич, Верник, Чадов играют себя в сериале: фото со съемок
Zivert, Niletto, Королёва с сыном на выпускном на «Муз-ТВ»
Якубович не собирается уходить из «Поля чудес»
Семенович показала себя на съемках сериала со Снаткиной
Светлана Иванова показала дочь на съемках ее первого фильма
Том Круз хочет снять фильм «Миссия: невыполнима 7» в Норвегии
Фильм-продолжение «Мажора» готов выйти в прокат
Анна Банщикова закончила съемки в «Ищейке 5»: фото с площадки
Максимова и Корешков снова снимаются вместе: первые кадры
Шарлиз Терон предстоит три операции после съемок в боевике
Гусева показала себя в образе Екатерины II
Звезда «Мира Юрского периода» показала травмы после съемок
Анна Семенович снимется в мини-сериале с Анной Снаткиной
Дружинина объявила о съемках пятых «Гардемаринов»
Паулина Андреева, Цыганов, Верник на съемках «Цоя»: новые кадры
Прилучный показал, как готовится к съемкам в сериале с Муцениеце
Фильм по «Физруку» не выйдет на экраны
Филипп Киркоров снялся в «Ералаше»
Толстоганова и Виторган снимаются вместе: фото с площадки
Пегова и Бурунов вместе снимаются в трагикомедии: первые фото
Шайа ЛаБаф набил огромную татуировку на груди ради роли
«Передаю ей эстафету»: Йоханссон нашли замену в фильмах Marvel
Васильев и Проклова сыграли мужа и жену: кадры со съемок сериала
Дмитрий Нагиев рассказал о совместных съемках с сыном
Анна Чиповская снялась с возлюбленным в «карантинном» сериале
Лера Кудрявцева показала себя на съемках 22-летней давности
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Самый южный город Земли засыпало снегом (фото, видео) Такое здесь бывает нечасто
Дети
Экс-муж Навки впервые показал четырехмесячную дочку (фото) Весной фигурист стал отцом в третий раз
Леди
51-летняя Светлана Бондарчук вышла замуж Избранник звезды на 5 лет моложе нее
Здоровье
Верю — не верю: как правильно читать отзывы в интернете В какой степени можно доверять критике и похвале в адрес клиник и врачей.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Рейтинги
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловОбратная связь