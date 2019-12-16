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16 декабря 2019, Lenta.Ruновость

Шнуров раскритиковал Гагарину в шоу «Голос»

Наставник резко высказался о неудачном, на его взгляд, выборе песни

Певец Сергей Шнуров раскритиковал свою коллегу Полину Гагарину в эфире шоу «Голос» на «Первом канале». Момент передачи опубликован на YouTube.

После выступления подопечных Гагариной Шнуров обратил внимание на номер 17-летней участницы Аланы Чочиевой. По мнению певца, исполненная девушкой песня Аллы Пугачевой «Опять метель» была выбрана неудачно.

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Однако другой наставник, продюсер Константин Меладзе, с ним не согласился. По его мнению, Чочиевой досталась сложная композиция, и она спела ее по-своему хорошо. Гагарина также поддержала свою подопечную, отметив, что та «не выступает с табличкой», на которой указан ее возраст.

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Это не первый конфликтный эпизод на «Голосе». До этого Гагарину оскорбило поведение уральского певца Арсения Курчанина. Во время выступления артист насыпал на стол певицы семечки, однако позже их убрал Шнуров.

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