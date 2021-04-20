Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра

В Москве на киностудии «Мосфильм» состоялась светская презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин представил гостям новую платформу и пул оригинальных проектов, в числе которых сериалы «Клиника счастья», «Хрустальный», «Немцы» и другие.