Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра

В Москве на киностудии «Мосфильм» состоялась светская презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС.
Мероприятие посетили звезды российского кино и телевидения: Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Екатерина Шпица, Константин Эрнст, Дарья Мороз, Марина Зудина с сыном Павлом Табаковым, Алексей Агранович с Викторией Толстогановой, Варвара Шмыкова, Анна Чурина, Андрей Мерзликин и многие другие.
Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин представил гостям новую платформу и пул оригинальных проектов, в числе которых сериалы «Клиника счастья», «Хрустальный», «Немцы» и другие.
Контент доступен на платформе KION c 20 апреля.