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20 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Зудина с сыном, Безрукова, Шпица на премьере онлайн-кинотеатра

Звезды посетили презентацию новой платформы KION от МТС
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54
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54
фотографии

В Москве на киностудии «Мосфильм» состоялась светская презентация нового онлайн-кинотеатра KION от МТС.

Мероприятие посетили звезды российского кино и телевидения: Ирина Безрукова, Эвелина Бледанс, Екатерина Шпица, Константин Эрнст, Дарья МорозМарина Зудина с сыном Павлом Табаковым, Алексей Агранович с Викторией Толстогановой, Варвара Шмыкова, Анна Чурина, Андрей Мерзликин и многие другие.

Генеральный директор МТС Медиа Игорь Мишин представил гостям новую платформу и пул оригинальных проектов, в числе которых сериалы «Клиника счастья», «Хрустальный», «Немцы» и другие. 

Контент доступен на платформе KION c 20 апреля.

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