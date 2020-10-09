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9 октября 2020, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Эрнст, Александрова, Харатьян на церемонии закрытия ММКФ 2020

Звезды на красной дорожке и все подробности о лауреатах смотра — в репортаже Кино Mail.ru
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В театре «Россия» состоялось закрытие 42-го Московского международного кинофестиваля. На красную дорожку вышли актрисы Виктория Толстоганова, Олеся Судзиловская, Анна Банщикова, Марина Александрова, Любовь Толкалина и ее дочь Мария Михалкова-Кончаловская, Александра Ревенко, Анна Чурина, Мария Кожевникова, Анна Снаткина, Анна Слю, Елена Захарова, Алена Чехова, Алиса Хазанова, певица Азиза и другие.

Фильмом закрытия фестиваля стала спортивная драма «На острие» со Светланой Ходченковой и Стасей Милославской. Представила ленту перед премьерой еще одна звезда картины: Софья Эрнст.

Лучшие фильмы и режиссер

Драма «Блокадный дневник» получила главный приз смотра — золотого «Святого Георгия». Приз вручал председатель жюри Тимур Бекмамбетов. Режиссера цитирует РИА «Новости»:

Новость
От Боярской до Заворотнюк и Питта: 170 ярких фото c дорожек ММКФ
Мы думали с жюри, что же такое гран-при, и пришли к выводу, что это все-таки приз за послание, [за то], что важного фильм говорит нам, зрителям, сегодня. Мы понимаем, что живем в трудное время, но нужно помнить, что самый большой грех — это грех уныния.
Тимур Бекмамбетов

Фильм рассказывает о блокаде Ленинграда в феврале 1942 года. Главная героиня — женщина, только что похоронившая мужа и не желающая жить дальше. Перед смертью она должна найти в себе силы пройти на другой конец города, чтобы попрощаться с отцом. Сценарий был написан по мотивам произведений Ольги Берггольц и Даниила Гранина, а также по воспоминаниям блокадников и их дневникам.

Блокадный дневник
2020/Россия12+драмавоенныйисторический
Моя оценка

Приз за лучшую режиссуру получил Риши Пэлэм, снявший фильм «Хильда». В центре сюжета ленты — история девочки-подростка Хильды, которая заботится о маленьких братьях и сестрах, пока родители выясняют отношения. Справиться с трудными обстоятельствами Хильде помогает увлечение танцами.

Британская лента взяла также Приз международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ).

Хильда
2019/Великобританиядрама
Моя оценка

Специальный приз жюри завоевал фильм «В тени» турецкого режиссера Эрдема Тепегеза. События картины разворачиваются в мире, где преобладают примитивные технологии, а людей контролирует вездесущая система наблюдения. Лучшей документальной работой стала южно-корейская лента «Ноктюрн» Гванчо Чона о музыканте с расстройством аутистического спектра и уникальным слухом.

Лучшим короткометражным фильмом признали «Боюсь забыть твое лицо» режиссера Самеха Алаа о молодом человеке, который отправляется в опасный путь через весь город, чтобы увидеть лицо любимой девушки.

Боюсь забыть твое лицо
2020/Бельгия, Египет, Катар, Франциядрамакороткометражный
Моя оценка

Лучшие актеры и приз для Дружининой

Меган Пурвис, сыгравшая в «Хильде» главную роль, была названа лучшей актрисой. Серебряного «Святого Георгия» за лучшую мужскую роль получил Гур БентвичКак сыр в масле»).

Специальный приз «За многолетнее служение кино» получила актриса и режиссер Светлана Дружинина. Она не смогла присутствовать на церемонии закрытия, вместо Дружининой приз забрал Дмитрий Харатьян, который сыграл в «Гардемаринах».

Московский международный кинофестиваль открылся в столице 1 октября и завершил работу 8 октября. В жюри основного конкурса, помимо Тимура Бекмамбетова и Марины Александровой, входили режиссеры Александр Йордаческу и Махмуд Солиман, кинокритик Брайан Вайнер. Одной из судей конкурса короткометражных фильмов выступила Елена Хазанова. Фестиваль изначально должен был пройти в апреле, но из-за пандемии коронавируса мероприятие перенесли.

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