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16 апреля 2021, Газета.Ruновость

Пугачева оценила песню Манижи для «Евровидения»

Певица приняла участие в съемках шоу «Музыкалити» в свой день рождения
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Певица Алла Пугачева оценила песню Russian Woman («Русская женщина»), с которой исполнительница Манижа Сангин (Manizha) представит Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2021 году. Свое мнение Пугачева высказала в интернет-шоу своего мужа Максима Галкина «Музыкалити», гостьей которого стала в день своего 72-летия.

«Во-первых, она (Манижа) личность <...> Песня как раз вот для «Евровидения», — отметила певица. Кроме того, Пугачева отметила, что Манижа ей нравится, и в шутку дополнила ее выступление на конкурсе:

Новость
Манижа раскрыла смысл своей песни для «Евровидения»
Я вообще бы начала с того, что «знаю, что ничего не получу, но я русская женщина, плевала я на все». Вот такой текст был бы замечательным.
Алла Пугачева

Конкурс «Евровидение» должен пройти 18—22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны. При этом организаторы заявили, что сам конкурс пройдет в офлайн-формате, но составы делегаций, а также количество журналистов сократят.

Ранее стало известно, что Манижа выступит на конкурсе 18 мая в первом полуфинале под третьим номером.

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