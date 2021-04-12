Актер из «Друзей» раскрыл подробности о спецвыпуске

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Актер из сериала «Друзья» Дэвид Швиммер раскрыл подробности о специальном выпуске, съемки которого долгое время откладывали из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ABC News.

В интервью на «Шоу Грэма Нортона» актер рассказал, что съемки нового эпизода «Друзей» начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. При этом Швиммер предупредил поклонников шоу, чтобы они не рассчитывали увидеть персонажей шоу такими, какими их знали раньше.

Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди. Дэвид Швиммер

Кроме того, актер добавил еще одну деталь: «Есть один пункт, который я не хочу выдавать, — где мы все что-то читаем».

На вопрос ведущего о подготовке к съемкам Швиммер признался, что не смог заставить себя вновь пересмотреть все эпизоды сериала. «Думаю, мне придется много пересмотреть в ближайшие пять дней», — посмеялся он.

В феврале 2020 года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода «Друзей». Тогда ее запланировали на май 2020 года. О формате эпизода не сообщалось. Позже актер Мэттью Перри сообщил, что из-за пандемии коронавируса съемки переносятся на март 2021 года. О продолжении сериала заговорили в 2019 году, однако актеры и режиссеры опровергали возможность возобновления ситкома.

8.2 Друзья 1994 / США 12+ мелодрама комедия Моя оценка Хочу посмотреть