Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
12 апреля 2021, Lenta.Ruновость

Актер из «Друзей» раскрыл подробности о спецвыпуске

Дэвид Швиммер стал гостем «Шоу Грэма Нортона» и рассказал, чего ждать поклонникам ситкома
10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Актер из сериала «Друзья» Дэвид Швиммер раскрыл подробности о специальном выпуске, съемки которого долгое время откладывали из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет ABC News.

В интервью на «Шоу Грэма Нортона» актер рассказал, что съемки нового эпизода «Друзей» начнутся на следующей неделе в Лос-Анджелесе. При этом Швиммер предупредил поклонников шоу, чтобы они не рассчитывали увидеть персонажей шоу такими, какими их знали раньше.

Новость
«Друзьям» 25 лет: посмотрите, как изменились звезды сериала
Я буду собой. Я буду Дэвидом. Мы не в образе, мы — настоящие люди.
Дэвид Швиммер

Кроме того, актер добавил еще одну деталь: «Есть один пункт, который я не хочу выдавать, — где мы все что-то читаем».

На вопрос ведущего о подготовке к съемкам Швиммер признался, что не смог заставить себя вновь пересмотреть все эпизоды сериала. «Думаю, мне придется много пересмотреть в ближайшие пять дней», — посмеялся он.

В феврале 2020 года американский телеканал НВО анонсировал дату выхода нового эпизода «Друзей». Тогда ее запланировали на май 2020 года. О формате эпизода не сообщалось. Позже актер Мэттью Перри сообщил, что из-за пандемии коронавируса съемки переносятся на март 2021 года. О продолжении сериала заговорили в 2019 году, однако актеры и режиссеры опровергали возможность возобновления ситкома.

8.2
Друзья
1994/США12+мелодрамакомедия
Моя оценка

«Друзья» — американский комедийный сериал о жизни шестерых друзей. Проект признан одним из лучших в истории американского телевидения в своем жанре и удостоен шести премий «Эмми» и премии «Золотой глобус». Премьера первой серии состоялась 22 сентября 1994 года.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Дэвид Швиммер
David Schwimmer
Друзья
Кортни Кокс сыграла на пианино песню из заставки «Друзей»
Стало известно, кто уговорил Джулию Робертс сняться в «Друзьях»
Дженнифер Энистон затравили из-за оскорбительной елочной игрушки
Звезда «Скорой помощи» присоединится к Энистон в «Утреннем шоу»
Звезда «Друзей» повторила знаменитый танец с индейкой на голове
Дженнифер Энистон призналась, что хотела уйти из кино
Объявлен лучший комедийный сериал по версии «Эмми 2020»
Питт и Энистон воссоединились на экране впервые за 19 лет
Энистон и Питт воссоединятся на экране впервые с 2001 года
Звезда сериала «Друзья» вернется в «Крик» спустя десять лет
Энистон и Зендая поборются за «Эмми»: объявлены номинанты премии
Номинанты на премию «Эмми 2020»: список
Умерла режиссер популярных сериалов с Уизерспун и Энистон
Энистон поделилась «карантинным» ремейком заставки «Друзей»
Актриса, сыгравшая дочку Фиби в «Друзьях», выросла копией Кудроу
Звезда «Друзей» рассказала, что смотрит на карантине
Съемки спецвыпуска «Друзей» отложили
Кортни Кокс раскрыла подробности о воссоединении «Друзей»
Мэттью Перри завел инстаграм
Главный слух недели и новый сериал про Екатерину II: киноновости
Энистон и Питт, Лопез с женихом на премии Гильдии актеров
Умерла автор песни из «Друзей»
Умер актер из сериала «Друзья»
Вездесущий Киану и рэпер Прилучный: киноновости недели
Зрители назвали Зендаю актрисой года
Звезды сериала «Друзья» воссоединились на премии в Лос-Анджелесе
Эксперты раскритиковали сериал «Утреннее шоу» с Энистон
Рекорд Энистон, поцелуй Терминатора: киноновости недели
Энистон завела инстаграм и выложила фото с актерами из «Друзей»
Вернулась на ТВ: 50-летняя Энистон представила свой новый сериал
Энистон заявила, что вернулась к сериалам из-за фильмов Marvel
«Друзьям» 25 лет: посмотрите, как изменились звезды сериала
Вилкова с косой, Шон Бин — живой: киноновости недели
Энистон заставили похудеть на 13 кг ради карьеры в Голливуде
Актер из «Друзей» превратился в затворника
Фанаты «Друзей» смогут побывать дома у Моники, Рейчел и Чендлера
Кортни Кокс отметила 55-летие с постаревшими звездами «Друзей»
Энистон и Сэндлер представили фильм, где сыграли мужа и жену
Синий Уилл Смит и сербский Магомаев: киноновости недели
Дженнифер Энистон — 50: роли, за которые ее любят (без «Друзей»)
Дженнифер Энистон в вечернем платье на съемках: первые фото
Кортни Кокс поддержала Дженнифер Энистон на премьере фильма
Актер из «Друзей» спародировал своего двойника, укравшего пиво
Названа самая высокооплачиваемая актриса 2018 года
Энистон и Сэндлер воссоединились на съемках: первые фото
Энистон и Кокс воссоединились на церемонии AFI Life
Энистон сыграет президента США с нетрадиционной ориентацией
Новые трейлеры
Великий
Дублированный трейлер №2
Наследие Юпитера
Трейлер (дубл.)
Круэлла
Дублированный трейлер
Те, кто желает мне смерти
Дублированный трейлер
ИП Пирогова
Тизер
Локи
Трейлер (англ.)
Медиатор
Трейлер
Космический джем: Новое поколение
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Над Финским заливом появилось «бородавчатое» облако Редкое и красивое природное явление
Дети
42-летняя Мена Сувари впервые стала мамой Актриса принимает поздравления
Леди
Все мужчины 48-летней Елены Кориковой (фото) Актриса Елена Корикова 12 апреля отмечает 49-летие, а мы рассказываем о ее главных романах
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь