Горячо: 13 самых откровенных российских сериалов

Богатый папа помещает свою непутевую дочку (Любовь Аксенова) в дорогой рехаб. Бросить наркотики ей поможет брутальный психолог (Денис Шведов), сам из бывших зависимых (отсюда, кстати, и название сериала). Конечно, он влюбится в симпатичную пациентку и изменит с ней своей девушке. А потом снова вернется к невесте. И снова ей изменит. Та тоже, не будь дурой, назло переспит со своим бывшим. А что там богатый папа, спросите вы? У того в любовницах – школьная подруга дочери-наркоманки. Работает, кстати, помощницей его жены, поэтому жена, как вы уже догадались, тоже заведет интрижку на стороне... Если вы все еще улавливаете нить повествования «кто, с кем и сколько раз», то «Бывшие» – точно ваш сериал.