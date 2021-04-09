Горячо: 13 самых откровенных российских сериалов

«Краткий курс счастливой жизни» Валерии Гай Германики стал чем-то вроде российского «Секса в большом городе», устроив сексуальную революцию на нашем ТВ (спасибо, Эрнст!). Светлана Ходченкова, Алиса Хазанова, Ксения Громова и Анна Слю ищут счастья в личной жизни, попутно собирая у себя в постелях фул-хаус а-ля рюс: унылый муж, женатый любовник, сексист, алкаш, безумный фрик и так далее. Неудивительно, что при таком наборе самой обсуждаемой и запоминающейся сценой в итоге стала та, в которой героиня Анны Слю удовлетворяет себя самостоятельно – без участия каких бы то ни было мужчин.
Сериал ТНТ «Сладкая жизнь» вторым после «Краткого курса…» задал тренд на неприкрытый секс по телевизору – еще за 5 лет до, к примеру, «Содержанок». Да и снят он был с куда меньшей претензией, чем последние, – мать-одиночка из Перми, богатый и молодой владелец клуба, его друг-тусовщик со скучающей женой и ушлой любовницей. Простые и понятные всем герои, попадающие в нелепые ситуации, а еще танцы до упаду, алкоголь рекой, жаркий секс без извращений, доллар по 30, открытые границы... Съемки первого сезона проходили в 2013 году, когда жизнь взаправду была сладкой – включайте, если тоскуете по тем временам.
Беспощаднее русского бунта может быть только русский секс, решил Константин Богомолов. И очень наглядно донес эту мысль в «Содержанках», своем первом проекте для онлайн-платформ. Русская женщина — это вам не нежная кошечка, даже если содержанка! Она сама вас поимеет — причем, во всех смыслах, как героини Дарьи Мороз (своей бывшей супруге Константин отписал больше всего постельных сцен), Софьи Эрнст, Ольги Сутуловой, Александры Ребенок, Любови Аксеновой. Женщины здесь вообще на переднем плане — сильные и стильные, красивые и хитрые, интригующие и сексуальные, но главное, способные заставить понервничать даже самых опасных мужчин.
«Измены»
Героиня Елены Лядовой Ася замужем, но параллельно спит с еще тремя совершенно разными любовниками — брутальным полицейским (Денис Шведов), офисным коллегой (Михаил Трухин) и симпатичным юношей (Вячеслав Чепурченко). «Измены» Вадима Перельмана – тот редкий для российского экрана случай, когда любовные похождения женщины показаны без осуждения и порицания. Откровенные сцены тоже есть, но их маловато, зато эмоций и едкого юмора – хоть отбавляй.
«Бывшие»
Богатый папа помещает свою непутевую дочку (Любовь Аксенова) в дорогой рехаб. Бросить наркотики ей поможет брутальный психолог (Денис Шведов), сам из бывших зависимых (отсюда, кстати, и название сериала). Конечно, он влюбится в симпатичную пациентку и изменит с ней своей девушке. А потом снова вернется к невесте. И снова ей изменит. Та тоже, не будь дурой, назло переспит со своим бывшим. А что там богатый папа, спросите вы? У того в любовницах – школьная подруга дочери-наркоманки. Работает, кстати, помощницей его жены, поэтому жена, как вы уже догадались, тоже заведет интрижку на стороне... Если вы все еще улавливаете нить повествования «кто, с кем и сколько раз», то «Бывшие» – точно ваш сериал.
«Метод»
Главными лицами нашумевшего проекта «Первого канала» принято считать Паулину Андрееву и Константина Хабенского. Но будем честны, первое, что громче всего обсуждали после выхода премьерных серий (и уже никогда не забудут) – это натуралистичную секс-сцену с участием Александра Петрова. Градус откровенности был задан авторами с самого начала, и с каждой новой серией они его только повышали. И можно поспорить, что именно обеспечило «Методу» долгую жизнь на телевидении – любопытный перформанс действительно неожиданного здесь Хабенского или все-таки шокирующие (порой даже слишком) сцены 18+.
Наталья Меркулова и Алексей Чупов отчего-то решили, что сама по себе офисная работа не является достаточной пыткой. Поэтому героев своего «Колл-центра» они поместили в офис секс-шопа, захваченного безумными террористами, называющими себя Папой и Мамой. Те начали всех отчаянно пытать. БДСМ, порно-антураж, секс-извращения, шокирующее насилие – тут намешано все, что еще пару-тройку лет назад сложно было представить в эфире крупного телеканала. Жаль, не всегда понятно, чем оправдано присутствие некоторых сцен, после просмотра которых хочется отчаянно вернуться – как раз на пару-тройку лет назад.
Мрачный детектив в стиле нуар, действие которого происходит в вымышленном заполярном Чангадане, отрезанном от большой земли, не мог обойтись без постельных сцен. Для поддержания холодно-таинственной атмосферы создатели «Мертвого озера» красиво укладывают в кровать Евгения Цыганова (максимально хмурого) и Александру Ребенок (максимально femme fatale), а главную героиню – длинноногую и томную Анну Александрову – показывают преимущественно в сексуальном белье. В сериале вообще много красоты: полярная ночь, заснеженные пейзажи, печальные олени, шаманские ритуалы, туман над озером, сквозь который то и дело мерещатся обнаженные девушки...
«Саранча»
Мини-сериал «Саранча» с Паулиной Андреевой и Петром Федоровым, выросший из одноименного фильма (хотя изначально задумывался как сериал) и заявленный как «первый российский эротический триллер», многое позаимствовал у модного западного артхауса. Некоторые сцены словно скопированы из «Стыда» Стива Маккуина, а неоновая эстетика явно вдохновлена фильмами Гаспара Ноэ. Однако приправлено все это разборками в духе русских криминальных телесериалов, поэтому получилась скорее эротика для народа. Ее бесспорным украшением стал дуэт Федорова и Андреевой, страстно, самозабвенно и без стеснения изображающих животное влечение друг к другу. В последнее время Паулина предпочитает роли поскромнее, а то и вовсе оставаться за кадром – тем ценнее становится ее участие в «Саранче».
«Псих»
В криповатом сериале Федора Бондарчука по сценарию Паулины Андреевой про секс все больше разговаривают, чем им занимаются. Однако пара мощных эпизодов оправдывают попадание «Психа» в подборку неожиданно откровенных российских сериалов – например, про секс-куклу, которая заменяет главному герою в исполнении Константина Богомолова его пропавшую жену. Или про чувственный поцелуй персонажа Игоря Верника, скрытого гомосексуала, со своим психологом.
«Полет»
Петр Тодоровский-младший вслед за своим отцом Валерием красиво раздевает Оксану Акиньшину. Только в этот раз вместо мюзикла с веселыми песнями и танцами – психологический триллер о близости смерти, а вместо Антона Шагина – жутковатый и в некоторых сценах совершенно обнаженный Никита Ефремов.
«Эпидемия»
Про «Эпидемию» много говорили и в прошлом, и в позапрошлом годах: ее купил Netflix, ее похвалил Стивен Кинг, все обсуждали инцидент со снятием с показа, а потом возвращением в эфир одного спорного эпизода. Но в нашу подборку она попала за то, что в мрачный сюжет про смертельный вирус, с дикой скоростью распространяющийся по России, авторы все-таки умудрились вставить несколько эффектных секс-сцен, да еще с участием прекрасной Виктории Исаковой (поклонниц Кирилла Кяро, впрочем, здесь тоже не обделили). Логично, что из всех удовольствий у группы выживающих во время страшной эпидемии остался только секс, да и тот скорее как способ забыться, чем получить удовлетворение. Такой вот небольшой пир во время чумы.
Чем дальше — тем откровеннее. В 2021-м году стесняться уже нечего и некого, поэтому отечественный кинопром решился, наконец, перестать ходить вокруг да около и выпустить сериал о, ни много ни мало, порно-индустрии. Или, если быть точнее, о нюансах работы webcam-моделью и жизненных перипетиях девушек, вовлеченных в этот сомнительный и по большей части криминализированный бизнес. Напомним, годом ранее нам уже предъявили «Чик» — сериал о трудных буднях провинциальных проституток, однако удивительным образом его создатели обошлись без обилия секс-сцен. На этот раз, вероятно, все иначе — «Хэппи-энд» Евгения Сангаджиева с первых трейлеров громко намекает на предельную откровенность, так что ханжам рекомендуется отстраниться от экранов.