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7 апреля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»

В Москве представили новую анимационную ленту, первыми зрителями которой стали российские знаменитости
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фотографий
15
фотографий
15
фотографий

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма «100% волк». Мероприятие посетили звезды, многие из которых прошли по красной дорожке вместе с детьми.

Среди гостей закрытого показа были Варвара Шмыкова, Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, Андрей Гайдулян, Согдиана, Эвелина Бледанс и многие другие.

Ольга Бузова и Клава Кока, принимавшие участие в озвучании ленты, представили свою работу первым зрителям.

5.6
100% волк
2020/Австралия, Бельгия6+комедиямультфильмыприключениясемейныйфэнтези
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Анимационная картина расскажет о наследнике династии оборотней Фредди Люпине. Он отчаянно желает быть таким же, как его предки, однако в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а пуделем.

В широкий прокат мультфильм «100% волк» выходит 8 апреля.

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