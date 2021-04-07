Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»

В кинотеатре « Каро 11 Октябрь » состоялась премьера мультфильма « 100% волк ». Мероприятие посетили звезды, многие из которых прошли по красной дорожке вместе с детьми.

Анимационная картина расскажет о наследнике династии оборотней Фредди Люпине. Он отчаянно желает быть таким же, как его предки, однако в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а пуделем.