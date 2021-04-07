Бледанс, Бузова, Киркоров с детьми на премьере «100% волка»

В кинотеатре «Каро 11 Октябрь» состоялась премьера мультфильма «100% волк». Мероприятие посетили звезды, многие из которых прошли по красной дорожке вместе с детьми.
Среди гостей закрытого показа были Варвара Шмыкова, Филипп Киркоров с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией, Андрей Гайдулян, Согдиана, Эвелина Бледанс и многие другие.
Ольга Бузова и Клава Кока, принимавшие участие в озвучании ленты, представили свою работу первым зрителям.
Анимационная картина расскажет о наследнике династии оборотней Фредди Люпине. Он отчаянно желает быть таким же, как его предки, однако в свой 13-й день рождения он оборачивается не волком, а пуделем.
В широкий прокат мультфильм «100% волк» выходит 8 апреля.