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8 февраля 2021, Кино Mail.ruфоторепортажСъемки

Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня

Звезды вместе поработали над анимационной лентой «100% волк»
11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий

К выходу в российский прокат готовится австралийский мультфильм «100% волк». В озвучании ленты приняли участие звезды — Ольга Бузова и Александр Гудков.

Мультфильм расскажет о наследнике династии оборотней, который в день 13-летия превращается не в устрашающего волка, а в пуделя. Герою придется доказать окружающим, что он не так безобиден, как кажется на первый взгляд.

100% волк
2020/Австралия6+мультфильмы
Моя оценка

Ольга Бузова — телеведущая, певица. Она вела шоу «Дом 2», участвовала в проектах «План Б», «Замуж за Бузову», «Ледниковый период», «Битва экстрасенсов». Бузова пробовала себя и в качестве актрисы. Она снималась в фильмах и сериалах «Чума!», «Бедные люди», «Держи удар, детка!». Ранее Ольга уже занималась озвучанием. Она подарила свой голос одной из героинь ромкома «Модная штучка».

В российский прокат мультфильм выходит 8 апреля.

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