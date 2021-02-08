Бузова и Гудков озвучили мультфильм про оборотня

К выходу в российский прокат готовится австралийский мультфильм «100% волк». В озвучании ленты приняли участие звезды — Ольга Бузова и Александр Гудков.
Мультфильм расскажет о наследнике династии оборотней, который в день 13-летия превращается не в устрашающего волка, а в пуделя. Герою придется доказать окружающим, что он не так безобиден, как кажется на первый взгляд.
Ольга Бузова — телеведущая, певица. Она вела шоу «Дом 2», участвовала в проектах «План Б», «Замуж за Бузову», «Ледниковый период», «Битва экстрасенсов». Бузова пробовала себя и в качестве актрисы. Она снималась в фильмах и сериалах «Чума!», «Бедные люди», «Держи удар, детка!». Ранее Ольга уже занималась озвучанием. Она подарила свой голос одной из героинь ромкома «Модная штучка».
В российский прокат мультфильм выходит 8 апреля.