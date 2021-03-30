Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»

Сюжет экранизации строится вокруг неподкупного майора полиции Игоря Грома, который сталкивается с сильным противником — загадочным Чумным доктором. Неизвестный «очищает город от чумы», убивая богачей, сумевших откупиться от наказания за свои преступления.