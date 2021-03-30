Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоComboВсе проекты
Наверх
30 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»

Звезды стали первыми зрителями ожидаемой полнометражной экранизации российского комикса
65
фотографий
65
фотографий
65
фотографий
Фото предоставлены Disney Studios

В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого по российским комиксам издательства Bubble. Приключенческую ленту представили публике актеры Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и другие.

Звездными гостями показа стали Максим Виторган с возлюбленной Нино Нинидзе, Андрей Гайдулян, Ян ГэАлена Водонаева, Илья Найшуллер, Андрей Бурковский, Владимир Яглыч, Александра Ревенко, Яна Гладких, Филипп Авдеев, Полина Ауг, Светлана Камынина, Янина Студилина и многие другие.

Майор Гром: Чумной Доктор
2021/Россия12+боевикприключения

Сюжет экранизации строится вокруг неподкупного майора полиции Игоря Грома, который сталкивается с сильным противником — загадочным Чумным доктором. Неизвестный «очищает город от чумы», убивая богачей, сумевших откупиться от наказания за свои преступления.

Роли в картине также исполнили Любовь Аксенова, Антон Богданов, Данил Стеклов и другие. Режиссером фильма выступил Олег Трофим, известный по работе над мелодрамой «Лед».

На экраны кинотеатров фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 1 апреля.

Поделиться с друзьями!
Смотрите еще
Андрей Бурковский
Тихон Жизневский
Табаков, Снигирь, Борисов с женой на премьере фильма с Чиповской
Олег Трофим
Полина Ауг
Зак Снайдер обвинил Warner Bros. в ненависти к его фильму
Михаил Евланов
Филипп Авдеев
Зиверт, Бузова, Киркоров на гала-ужине музыкальной премии «Жара»
Алена Водонаева
Янина Студилина
Водонаева, Гогунский и Гренц на премьере «Годзиллы против Конга»
Максим Виторган
Сергей Горошко
Звезда «Сладкой жизни» представила новый сериал
Илья Найшуллер
Яна Гладких
Киану Ривз сыграет в экранизации собственного комикса
Майор Гром: Чумной Доктор
Дмитрий Чеботарев
Решение о прокате «Черной Вдовы» примут в последний момент
Алексей Маклаков
Александр Сетейкин
Дочь Толкалиной, Шведов с женой и другие на кинопремьере
Светлана Камынина
Нино Нинидзе
Сыгравший Чикатило Нагиев высказался о своей роли
Мария Миронова представила в Москве фильм с Камбербэтчем
Бурунов, Тарасова, Серебряков с дочерью на премьере фильма
Медынич, Калюжный, Стоянов представили сериал о вампирах
Мороз с дочкой, Домогаровы и Добронравовы на премьере фильма
Безрукова, Толстоганова, Судзиловская на кинопремьере
Экс-возлюбленная Тимати представила шоу со своим участием
От Убивашки до Наташи: самые крутые супергероини в кино
Муцениеце и Колокольников представили сериал со своим участием
Пегова с дочкой и Робак посетили премьеру романтической комедии
Эрнст с женой, Галкин, Исакова на премьере сериала с Пересильд
Барановская, Успенская и Нюша: звезды на вечеринке «Жары»
Марина Александрова, Светлана Иванова и дети звезд на премьере
Гайдулян с женой, Мишулина, Галич на показе комедии с Буруновым
Аксенова и Курцын на премьере продолжения популярной комедии
Зеллвегер, Хайек, Кидман: звезды на премии «Золотой глобус 2021»
Киркоров, Шмыкова, Ревенко на премьере комедии с Милославской
Уколова и Добронравов представили спортивную драму в Москве
Вдовиченков с Лядовой, Михалковы, Бородина на премьере «Бати»
Кожевникова, Яглыч, Шагин: звезды с детьми на кинопремьере
Яглыч, Смехова, Гришаева: звезды на премьере комедии с Нагиевым
Бледанс, Судзиловская, Хрусталев с женой на премьере фильма
Пегова с дочкой, Собчак с мужем, Варнава: звезды на кинопремьере
Ходченкова, Собчак с мужем, Табаков на показе фильма Литвиновой
Иванова, Валюшкина, Канделаки на премьере комедии Светлакова
Дочь Глюкозы, внучка Долиной, звезды ТикТока на «Жара Kids Fest»
Бочкарева, Маякин, Запашные: звезды с детьми на кинопремьере
Нагиев, Муцениеце, Бербер: звезды на показе комедии про стендап
Гагарина и Аксенова представили третий сезон «Бывших»
Снигирь, Цыганов, Исакова, Чиповская на премьере фильма
Ходченкова, Михалковы, Шпица: звезды на «Золотом орле 2021»
Безрукова, Епифанцев, Борисова с дочкой на премьере фильма
Шпица, Михеева, Канделаки на премьере комедии «День города»
Зудина поддержала сына на спецпоказе нового фильма
Петров с Милославской, Добронравов и другие на премьере «Огня»
Niletto, Бледанс, Самбурская и другие звезды на кинопремьере
Горбачева, Миронова и «Квартет И» на премьере «Обратной связи»
«Золотой граммофон 2020»: прямая трансляция церемонии
Безрукова, Смехова, Волкова на премьере «Неадекватных людей 2»
Бурунов, Борисов, Виторган на премьере новогоднего фильма
Боярская, Матвеев, Тарасова на премьере новогоднего фэнтези
Анна Михалкова и другие звезды на кинопремии в Москве
Новые трейлеры
Нечестивые
Дублированный трейлер
Гнев человеческий
Дублированный трейлер
Отряд самоубийц: Миссия навылет
Дублированный трейлер
Великий
Дублированный трейлер
На высоте мечты
Дублированный трейлер
Чикатило
Тизер
Рассказ служанки
Трейлер (дубл.)
Мой год в Нью-Йорке
Дублированный трейлер
Больше рекомендаций
Рекомендуем посмотреть
ФильмыСериалы
Новости
Девушка удивила Сеть умением имитировать звук трубы (видео) Очень реалистично
Популярные темы на «Детях»
Как объяснить, что у нас заболеваемостью ковид идет на спад? 520
Картинки, вторник. 483
Если есть Юристы помогите пожалуйста! Не знаю как поступить! 114
Просто поболтать 77
Здоровье
Немецкий врач перечислил опасные для кишечника продукты И назвал альтернативы.
Расписание фильма «»СписокНа карте
Сегодня
Весь деньУтроДеньВечер и ночь
00:00
09:00
18:00
03:00
История моих просмотров
СкрытьПоказать
Смотреть онлайн
Фильмы
Сериалы
Каналы ТВ
Рекомендации
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки
Календарь кинопремьер
Все фильмы
Премии
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Телепрограмма
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Новостные
Детские
Все каналы
Онлайн ТВ
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
Мобильная версияРедакцияУсловия использования материаловПомощь