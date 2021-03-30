Водонаева, Яглыч, Гайдулян и другие на премьере «Майора Грома»

В Москве состоялась премьера фильма «Майор Гром: Чумной Доктор», снятого по российским комиксам издательства Bubble. Приключенческую ленту представили публике актеры Тихон Жизневский, Алексей Маклаков, Михаил Евланов, Александр Сетейкин, Сергей Горошко, Дмитрий Чеботарев и другие.
Звездными гостями показа стали Максим Виторган с возлюбленной Нино Нинидзе, Андрей Гайдулян, Ян Гэ, Алена Водонаева, Илья Найшуллер, Андрей Бурковский, Владимир Яглыч, Александра Ревенко, Яна Гладких, Филипп Авдеев, Полина Ауг, Светлана Камынина, Янина Студилина и многие другие.
Сюжет экранизации строится вокруг неподкупного майора полиции Игоря Грома, который сталкивается с сильным противником — загадочным Чумным доктором. Неизвестный «очищает город от чумы», убивая богачей, сумевших откупиться от наказания за свои преступления.
Роли в картине также исполнили Любовь Аксенова, Антон Богданов, Данил Стеклов и другие. Режиссером фильма выступил Олег Трофим, известный по работе над мелодрамой «Лед».
На экраны кинотеатров фильм «Майор Гром: Чумной Доктор» выйдет 1 апреля.