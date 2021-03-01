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1 марта 2021, Кино Mail.ruфоторепортажКрасная дорожка

Зеллвегер, Хайек и другие звезды на премии «Золотой глобус 2021»

В США прошла церемония вручения одной из главных кинопремий мира

В США состоялась 78-я церемония вручения премии «Золотой глобус». Из-за пандемии мероприятие проводилось параллельно в двух американских городах — Нью-Йорке и Лос-Анджелесе, ведущими стали Эми Полер и Тина Фей. В ходе вечера на красной дорожке появились Марго Робби, Галь Гадот, Рене Зеллвегер, Сальма Хайек, Джейми Ли Кертис, Майкл Дуглас и Кэтрин Зета-Джонс, Джейн Фонда, Лора Дерн и многие другие, однако основная часть номинантов и гостей подключалась к трансляции в режиме онлайн.

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Победа «Бората 2» и посмертная награда для Чедвика Боузмана

Лучшим драматическим фильмом Голливудская ассоциация иностранной прессы назвала ленту «Земля кочевников», а работавшую над ней Хлою Чжао — лучшим режиссером. Постановщица стала второй женщиной-победительницей в своей номинации за всю историю «Золотого глобуса». Она эмоционально отреагировала на победу.

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В номинации «Лучший фильм (комедия/мюзикл)» победу одержал «Борат 2». Исполнитель главной роли в сатирической комедии о приключениях казахского журналиста Бората Сагдиева Саша Барон Коэн получил статуэтку как лучший комедийный актер. Вскоре после объявления победителей в сети появилось фото, на котором комик позирует вместе с женой Айлой Фишер, держа в руках самодельные «Золотые глобусы».

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Лучшей комедийной актрисой года была признана Розамунд ПайкАферистка»), за лучшую женскую роль в драме отметили Андру ДэйСоединенные Штаты против Билли Холидей»). Статуэтку в номинации «Лучшая мужская роль (драма)» посмертно присудили Чедвику Боузману, сыгравшему в музыкальной драме «Ма Рейни: Мать блюза». Награду за актера получила его вдова Тейлор Симона Ледвард. Ее слова цитирует CNN:

Он бы сейчас произнес очень красивую речь, что-то очень вдохновляющее, что-то, что пробуждает в каждом из нас голос, который говорит: «Ты все можешь, не сдавайся».

Триумф Netflix и другие награды

Триумфатором вечера среди производителей контента стала платформа Netflix. Всего проекты сервиса забрали десять наград. Четыре статуэтки — на счету исторического шоу «Корона»: в частности, был отмечен актерский дуэт Эммы Коррин и Джоша О'Коннора, воплотивших на экране принцессу Диану и принца Чарльза в молодости. Джиллиан Андерсон, исполнившую роль Маргарет Тэтчер, назвали лучшей телевизионной актрисой второго плана, а сам сериал был признан лучшим драматическим проектом.

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Оливия Колман радуется победе коллеги по сериалу «Корона» Джиллиан Андерсон

«Ход королевы» стал лучшим мини-сериалом, также премию забрала исполнительница главной роли в нем, Аня Тейлор-Джой.

Кроме того, лучшей картиной на иностранном языке была признана драма «Минари» о семье корейских иммигрантов в США 1980-х годов, лучшим анимационным фильмом — проект студии Pixar «Душа», а за лучший сценарий отметили Аарона СоркинаСуд над чикагской семеркой»).

Смотрите полный список лауреатов.

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