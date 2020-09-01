Памяти Чедвика Боузмана: опубликован ролик в честь актера

Marvel Entertainment опубликовала в сети ролик, посвященный Чедвику Боузману, скончавшемуся после продолжительной борьбы с раком.
Видео состоит из кадров со съемок, фрагментов фильмов с участием актера и интервью с его коллегами по съемочной площадке, в числе которых Роберт Дауни-мл., Скарлетт Йоханссон, Крис Эванс, Майкл Б. Джордан, Летишиа Райт и другие.
Чедвик Боузман приобрел широкую известность, исполнив роль супергероя Черная Пантера в одноименном фильме и лентах «Первый мститель: Противостояние», «Мстители: Война бесконечности» и «Мстители: Финал» киновселенной Marvel. Он также снимался в картинах «Пятеро одной крови», «21 мост», «Маршалл», «Боги Египта» и «42».
Весной поклонники волновались за здоровье актера, однако он не афишировал свой диагноз. Боузман скончался в конце августа в своем доме в Лос-Анджелесе в окружении семьи после четырех лет борьбы с раком.