Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач

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Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу «Слово и дело». По словам артиста, вместо того, чтобы показывать россиянам «"потные" малаховские передачи» и «Дом 2», на телевидении нужно «культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду»:

Понимаете, эти художники (в кавычках) занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы. Дмитрий Певцов

Актер убежден в необходимости подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. «В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — подчеркнул Певцов.