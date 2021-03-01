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1 марта 2021, Lenta.Ruновость

Певцов призвал оградить россиян от «малаховских» телепередач

Актер предложить цензурировать все, что показывают массовому зрителю
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фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Дмитрий Певцов заявил, что необходимо оградить телезрителя от скандальных телепередач. Об этом он рассказал в интервью порталу «Слово и дело». По словам артиста, вместо того, чтобы показывать россиянам «"потные" малаховские передачи» и «Дом 2», на телевидении нужно «культивировать то, что несет добро, любовь, веру, радость, надежду»:

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Понимаете, эти художники (в кавычках) занимаются не автором, а своими комплексами, нетрадиционными сексуальными статусами, занимаются собой, а не автором и содержанием пьесы.
Дмитрий Певцов

Актер убежден в необходимости подвергать цензуре все, что преподносится массовому зрителю. «В этой комиссии могут быть представители культурного сообщества, искусствоведы, правоведы и обязательно представители основных церковных конфессий, и таким триумвиратом они решат, что важно и нужно людям. Как обезопасить неокрепшие души от масс-культа», — подчеркнул Певцов.

Отметим, что телепроект «Дом 2», который упомянул актер, перестал выходить на ТВ в конце 2020 года. В шоу герои искали любовь и пытались сохранить отношения. Говоря о «малаховских передачах», Певцов, судя по всему, имел в виду программы, которые ведет или вел ранее Андрей Малахов — «Привет, Андрей!», «Прямой эфир».

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